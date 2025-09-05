नागपूर

Nagpur Blast: आई, काळजी करू नकोस’ म्हणत निघालेला मुलगा कधीच परतला नाही;औद्योगिक परिसरात भीषण स्फोट, एका कुटुंबाची दुनिया उद्ध्वस्त

Industrial Accident: नागपूर औद्योगिक परिसरातील भीषण स्फोटात चंद्रपूरचा रसायनशास्त्रज्ञ मयूर गणवीर मृत्युमुखी. घर उद्ध्वस्त, स्वप्नं चिरडली गेली. औद्योगिक सुरक्षेच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
चंद्रशेखर महाजन
नागपूर : रात्रीचा काळोख, औद्योगिक परिसरात गडद शांतता आणि अचानक झालेला भीषण स्फोट! क्षणभरात सर्व काही उद्ध्वस्त झालं. धूर, आक्रोश, रक्ताचे डाग आणि ढिगाऱ्याखाली दबलेली स्वप्नं... त्या काळोखातून एक तरुण मात्र कायमचा हरपला. उज्ज्वल भविष्याचं त्याच स्वप्न अपूरंच राहिलं, कारण मयूर दशरथ गणवीर आता कधीच परत येणार नव्हता. स्फोटात त्यांचे शरीर छिन्नविच्छिन्न झाले.

