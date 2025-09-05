Nagpur Blast: आई, काळजी करू नकोस’ म्हणत निघालेला मुलगा कधीच परतला नाही;औद्योगिक परिसरात भीषण स्फोट, एका कुटुंबाची दुनिया उद्ध्वस्त

नागपूर : रात्रीचा काळोख, औद्योगिक परिसरात गडद शांतता आणि अचानक झालेला भीषण स्फोट! क्षणभरात सर्व काही उद्ध्वस्त झालं. धूर, आक्रोश, रक्ताचे डाग आणि ढिगाऱ्याखाली दबलेली स्वप्नं... त्या काळोखातून एक तरुण मात्र कायमचा हरपला. उज्ज्वल भविष्याचं त्याच स्वप्न अपूरंच राहिलं, कारण मयूर दशरथ गणवीर आता कधीच परत येणार नव्हता. स्फोटात त्यांचे शरीर छिन्नविच्छिन्न झाले..चंद्रपूर येथील मयूर दशरथ गणवीर. कंपनीत वरिष्ठ रसायनशास्त्रज्ञ होता. तो मूळचा चंद्रपूरचा. दोन भाऊ. आई-वडील. मयूर मोठा. त्याला एक लहान भाऊ. तो इंजिनिअर आहे. नेहमीप्रमाणे मयूर कामावर गेला. गुरुवारी रात्री बाजारगाव औद्योगिक परिसरातल्या सोलर एक्सप्लोझिव्ह इंडस्ट्रिमध्ये काम चालू होतं. सर्व काही नेहमीसारखंच होतं. घरातून निघताना मयूरचे आईसोबत फोनवरून बोलणं झालं. .‘आई, काळजी करू नकोस.’ पण आईला काय माहीत होतं, हा मुलगा आता कधीच परत येणार नाही. साधारण सव्वा बाराच्या सुमारास कारखान्यात धूर दिसला. सायरन वाजला, सगळे कामगार जिवाच्या आकांताने बाहेर पडू लागले. मयूरनं आपल्या सहकाऱ्यांना आधी बाहेर ढकललं, मग स्वतः बाहेर पडण्यासाठी धावला. पण नियती निर्दयी ठरली. अचानक प्रचंड स्फोट झाला. काही क्षणांतच अंधार, धूर आणि मृत्यू यानं सगळं व्यापलं. उडालेल्या दगडांच्या तडाख्यात मयूर जमिनीवरच कोसळला..तो आवाज इतका भयानक होता की दहा किलोमीटरवर घरोघर खिडक्या-दारे हादरली. लोक घाबरून बाहेर आले. पण त्या गोंधळात एक आईची दुनिया उद्ध्वस्त झाली होती. फोनवर बातमी समजताच आई कोसळली. ‘माझा मुलगा परत आणा, त्याला काही झालं नाही ना?’ ती सतत विचारत राहिली. पण आता कोण देणार तिला उत्तर? २४ जण जखमी झाले, त्यापैकी काहींवर मृत्यूची छाया अजूनही आहे. पण मयूरसाठी मात्र सर्व काही संपलं..एक घर उद्ध्वस्त झालं. मयूरचा मृतदेह घरी आणल्यानंतर वडील निर्विकार उभे होते. डोळ्यातलं पाणीही दग्ध झालं होतं. तो आक्रोश ऐकून आसपासचेही डोळे भरून आले. एका क्षणात स्वप्नं, आशा आणि भविष्य संपलं. घर चालवण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करणारा, हसतमुख राहणारा मयूर आज एका अपघाताचा बळी ठरला. त्याच्या लहानशा घरात आता केवळ शांतता आहे... आणि भिंतीवर लटकणारं एक छायाचित्र, ज्याकडे पाहून आई पुन्हा पुन्हा रडते ''माझ्या लेकराला मला परत द्या...’ ही फक्त एका तरुणाची गोष्ट नाही. हा प्रत्येक कामगाराचा आवाज आहे, जो रोज जीव धोक्यात घालून उद्योगात काम करतो. पण जीव गेल्यानंतर त्याची किंमत विचारणारा कोण?.Pune News : पुण्यात खड्ड्यांचे ‘जिवंत देखावे’ गणेशोत्सवाच्या तोंडावर रस्ते दुरुस्तीकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष.शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कारसोलर एक्सप्लोझिव्ह इंडस्ट्रीजमध्ये झालेल्या स्फोटात मृत्यू झालेल्या मयूर गणवीर याच्यावर चंद्रपूर या मूळगावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयातून त्याचा मृतदेह चंद्रपूर येथे नेण्यात आला. सायंकाळच्या सुमारास त्यांच्यावर शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.