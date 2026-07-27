नागपूर

Nagpur-Jabalpur Highway Accident: अपघातात सहा महिला जखमी; एकीची प्रकृती चिंताजनक; भरधाव कारची ऑटोला धडक

Six Women Injured in Highway Collision Near Khairi: नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खैरी बसस्थानकाजवळ भरधाव कारने ऑटोला जोरदार धडक दिल्याने सहा महिला जखमी झाल्या.
Nagpur-Jabalpur Highway Accident

Nagpur-Jabalpur Highway Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कामठी: भरधाव कारने ऑटोला जोरदार धडक दिली. या घटनेत ऑटोतून जाणाऱ्या सहा महिला जखमी झाल्या. ही घटना नागपूर - जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खैरी बसस्थानकासमोर रविवारी (ता. २६) सकाळी घडली. सर्व जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून एकीची प्रकृती चिंताजनक आहे.

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