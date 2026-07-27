Nagpur-Jabalpur Highway Accident: अपघातात सहा महिला जखमी; एकीची प्रकृती चिंताजनक; भरधाव कारची ऑटोला धडक

कामठी: भरधाव कारने ऑटोला जोरदार धडक दिली. या घटनेत ऑटोतून जाणाऱ्या सहा महिला जखमी झाल्या. ही घटना नागपूर - जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील खैरी बसस्थानकासमोर रविवारी (ता. २६) सकाळी घडली. सर्व जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून एकीची प्रकृती चिंताजनक आहे..अपघाग्रस्त कारमधून मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथून रुग्णाला नागपुरात आणले जात होते, तर ऑटोतून प्रवास करणाऱ्या महिला कन्हान व सत्रापूर परिसरातील राहणाऱ्या असून रोजप्रमाणे खैरी परिसरात लोखंड व इतर भंगार साहित्य वेचण्याच्या कामासाठी जात होत्या. खैरी बसस्थानकाजवळ कारने ऑटोला जोरदार धडकली. ऑटो रस्त्यावर उलटून महिला प्रवासी गंभीर जखमी झाल्या..Madhya Pradesh Paper Leak: पेपर लीक प्रकरणांचा निकाल आता अवघ्या ३ महिन्यांत! MP मध्ये स्थापन होणार ४ विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट!.कारमधील एअरबॅग उघडल्याने रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक बचावले. अपघाताची माहिती मिळताच नवीन कामठी पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी महिलांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले..Latest Marathi News Live Update : नीट पेपर फुटी रोखण्यासाठी मोदी सरकार आज संसदेत मांडणार नवीन कठोर कायदा.अपघातग्रस्त कार पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमी महिलांची नावे उशिरापर्यंत मिळू शकली नाही. अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.