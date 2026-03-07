नागपूर

Nagpur Accident: भरधाव ट्रकची उभ्या हार्वेस्टरला धडक; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, नेरी शिवारातील घटना

Road Accident: नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावर नेरी शिवारात उभ्या हार्वेस्टरला ट्रकची जोरदार धडक; हेल्परचा जागीच मृत्यू. अपघातानंतर ट्रक चालक वाहन सोडून फरार; नवीन कामठी पोलिसांत गुन्हा दाखल.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कामठी : नवीन कामठी पोलिस ठाणे हद्दीतील नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नेरी शिवारात उभ्या असलेल्या गहू कापणीच्या हार्वेस्टर मशीनला भरधाव ट्रकने मागून जोरदार धडक दिल्याने हार्वेस्टरवरील हेल्परचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
police
Vehicle
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.