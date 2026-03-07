Nagpur Accident: भरधाव ट्रकची उभ्या हार्वेस्टरला धडक; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, नेरी शिवारातील घटना

कामठी : नवीन कामठी पोलिस ठाणे हद्दीतील नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नेरी शिवारात उभ्या असलेल्या गहू कापणीच्या हार्वेस्टर मशीनला भरधाव ट्रकने मागून जोरदार धडक दिल्याने हार्वेस्टरवरील हेल्परचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ५) घडली..जसा चरणसिंग (वय ३६, रा. धूलकोट, जि. फरीदकोट, पंजाब) असे मृतकाचे नाव आहे. तर गुरबेजसींग (वय ३३ वर्ष रा. धुलकोट जि. फरीदकोट पंजाब) व कुलदीपसिंग बोहरसिंग (वय ३२ वर्ष रा. रा. धुलको जि. फरीदकोट पंजाब) अशी जखमींची नावे आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar Accident : सिल्लोड तालुक्यात भीषण अपघात; उभ्या ट्रकला दुचाकीची जोराची धडक, बिअरबारवर काम करणाऱ्या दोघांचा जागीच मृत्यू.मिळालेल्या माहितीनुसार, जसा चरणसिंग हा हार्वेस्टर मशीन (क्र. एमपी-२८ डीबी-०९५२) सोबत नेरी परिसरात गहू कापणीसाठी जात होता. नागपूर-जबलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कन्हान नदी पुलाजवळ नेरी शिवारात हार्वेस्टर मशीन अचानक बंद पडल्याने जसा चरणसिंग हा मागील बाजूस जाऊन मशीनची तपासणी करीत होता. .याच दरम्यान शिवनी (मध्य प्रदेश) येथून नागपूरकडे येणारा बारा चाकी ट्रक (क्र. आयएन-५२ जे-९०७२) अनियंत्रित होऊन उभ्या हार्वेस्टरला जोरदार धडकला. या भीषण धडकेत हेल्पर जसा चरणसिंग याला गंभीर दुखापत झाली व तो घटनास्थळीच मृत्यूमुखी पडला. अपघातानंतर ट्रक चालकाने वाहन घटनास्थळी सोडून पळ काढल्याची माहिती आहे..Solapur Accident: फळवणीत विचित्र अपघात; दोघांचा मृत्यू, दोन गंभीर तर दहाजण जखमी, मकर संक्रांतीच्या रात्रीची घटना!.घटनेची माहिती मिळताच नवीन कामठी पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या जसा चरणसिंग याला उपचारासाठी कामठी उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणी हार्वेस्टरचे मालक महेश मंगेश घाटोळे (रा. मोहाडी, ता. मौदा) यांच्या तक्रारीवरून नवीन कामठी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.