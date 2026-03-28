नागपूर

Nagpur News: जलतारा योजनेने कृषी विभागाला दिले बळ; कृषीसाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद

₹50 Lakh Allocated for Water Conservation Measures: नागपूर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला अर्थसंकल्पात बळ मिळाले असून, जलतारा योजनेसाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला अर्थसंकल्पात बळ मिळाले आहे. या विभागामार्फत जलतारा योजनेला बळ मिळाले आहे. विविध योजनांसाठी एक कोटी ८३ लाखांची तरतूद करण्यासाठी आली आहे. जलतारा योजना जिल्हा परिषदेच्या आठसूत्री कार्यक्रमाला भाग असल्याची माहिती सीईओ विनायक महामुनी यांनी दिली. या योजनेसाठी ५० लाखांची निधी दिला आहे.

