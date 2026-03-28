Nagpur News: जलतारा योजनेने कृषी विभागाला दिले बळ; कृषीसाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद

नागपूर: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला अर्थसंकल्पात बळ मिळाले आहे. या विभागामार्फत जलतारा योजनेला बळ मिळाले आहे. विविध योजनांसाठी एक कोटी ८३ लाखांची तरतूद करण्यासाठी आली आहे. जलतारा योजना जिल्हा परिषदेच्या आठसूत्री कार्यक्रमाला भाग असल्याची माहिती सीईओ विनायक महामुनी यांनी दिली. या योजनेसाठी ५० लाखांची निधी दिला आहे..कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी झटका मशिन, काटेरी तार, लोखंडी जाळी, सोलर डिहायड्रेटर, भाजीपाला सुकविणे, सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यात जलतारा योजना आहे. या योजना राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे आणि भूजल पातळी सुधारण्यासाठी 'जलतारा' योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. .जलसंधारणावर भर देणाऱ्या या योजनेमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरून शाश्वत शेतीसाठी आधार निर्माण केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक एकर शेतामध्ये शोषखड्डा (रिचार्ज पिट) तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अंदाजे ४,८०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान प्रामुख्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत उपलब्ध करून दिले जाते. शोषखड्ड्यांमुळे पावसाचे पाणी थेट जमिनीत झिरपते, ज्यामुळे भूजल पातळीत वाढ होते आणि विहिरी, बोअरवेल यांमध्ये पाण्याची पातळी सुधारते..योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे पाणीटंचाईवर मात करणे आणि शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातही सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन झाल्यामुळे शेतीतील उत्पादनक्षमतेत वाढ होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे, असेही सीईओ महामुनी यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सर्वेक्षणात ४५ हजार एकल महिला आढळल्या असून त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात येणार आहेत.त्याप्रमाणे पंचायत राज विभागातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुख्य उद्देश आहे. वेळाहरी आणि धानला येथे हे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याकरिता तीन कोटी ७ हजारांचा निधी दिला आहे. तर पशुसंवर्धन विभागाला दीड कोटींचा निधी देण्यात आला आहे..२२७ कोटींचे मुद्रांक शुल्कजिल्हा परिषदेला आतापर्यंत ९० कोटी मुद्रांक शुल्क मिळाले आहे. त्यातील ४५ कोटी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. शासनाकडे १३७ कोटींचे मुद्रांक शुल्क प्रलंबित आहे.जिल्हा परिषदेच्या योजनांना राज्याची पसंतीजिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या काही योजनांना राज्य शासनाने पसंती दिली आहे. एआय अंगणवाडी, वाचनालय यासह काही उपक्रमांची राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे, अशी माहिती सीईओ महामुनी यांनी दिली. त्याप्रमाणे पांदण रस्ते विकास योजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे राहणार आहे.