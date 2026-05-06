Nagpur News: भीषण आगीत दोन आरा मशीन खाक; कळमन्यातील घटना ; कोट्यवधी रुपयांचे झाले नुकसान

नागपूर: कळमना परिसरातील चिखली ले-आऊट येथील टिंबर ट्रेडर्स (आरा मशीन) येथे सोमवारी मध्यरात्री भीषण आग लागली. या घटनेत मे. रामेश्वर टिंबर ट्रेडर्स आणि मे. कमला टिंबर ट्रेडर्सचे सुमारे सव्वाकोटीचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन दलाने वर्तविला आहे. .लकडगंज येथील रहिवासी पुरुषोत्तम रामजी पटेल यांच्या मालकीचे कळमना परिसरातील चिखली ले-आऊट येथे मे. रामेश्वर टिंबर ट्रेडर्स आणि शंकरलाल पटेल यांच्या मालकीचे मे. कमला टिंबर ट्रेडर्स आहे. सोमवारी मध्यरात्री १.२० वाजताच्या सुमारास येथे अचानक आग लागली..काही वेळातच आगीने या दोन्ही आरा मशीनला विळखा घातला. स्थानिक नागरिकांना आगीचे लोट दिसून आल्याने त्यांनी घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला दिली..कळमना अग्निशमन केंद्राचे प्र. अग्निशमन केंद्र अधिकारी ए. के. शेख यांच्या नेतृत्त्वात कळमना, सिव्हिल लाइन्स, सुगतनगर, सक्करदरा, वाठोडा, लकडगंज आणि कॉटन मार्केट या सात अग्निशमन केंद्रांमधून पाण्याचे बंब घटनास्थळी पोहोचले..आग इतरत्र पसरू नये, यासाठी अग्निशमन जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. अथक परिश्रमानंतर आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. मात्र, तोवर आगीत दोन्ही दुकानांतील सागवान लाकूड, दोन वुड कटिंग मशिन्स, संपूर्ण टीन शेड, इलेक्ट्रिक वायरिंग आणि एसी जळून खाक झाले. आगीचे नेमके कारण कळू शकले नाही. घटनास्थळी पोलिसांचाही चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.