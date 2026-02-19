Nagpur Accident: परीक्षा देऊन परतणाऱ्या विद्यार्थ्याचा अपघाती मृत्यू; आई जखमी, पिवळी नदी परिसरातील घटना

नागपूर : शहरात दिवसेंदिवस अपघाताच्या घटनेत वाढ होत आहे. बजाजनगरात झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.१७) कामठी रोडवरील पिली नदी परिसरात सकाळी भीषण अपघातात दहावीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून त्याची आई गंभीर जखमी झाली..अथर्व चंद्रशेखर मेश्राम (वय १६, रा. चंद्रमणीनगर) असे मुलाचे नाव असून रीना मेश्राम (वय ४०) असे जखमी आईचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारपासून सीबीएसईच्या दहावी आणि बारावीची परीक्षा सुरू झाली आहे. अथर्व दहावीत असून त्याला कामठी रोडवरील दिल्ली पब्लिक स्कूल येथे परीक्षा केंद्र मिळाले होते..Solapur Accident:भाविकांवर काळाचा घाला! भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू, दाेन महिला जखमी; सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना...आई रीना मेश्राम सकाळी त्याला परीक्षेसाठी घेऊन गेल्या होत्या. घर लांब असल्याने त्या परिसरातच थांबल्या. परीक्षा संपल्यानंतर दोघे दुचाकीने घरी निघाले असता पिवळी नदी पार्किंग प्लाझाजवळ मागून आलेल्या भरधाव ट्रकने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली..धडकेमुळे अथर्व रस्त्यावर फेकला गेला व त्याच्या डोक्याला दुखापत झाली. रीनाही जखमी झाल्या. अपघातानंतर स्थानिक नागरिक मदतीला धावले. दोघांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान सुमारे दोन तासांनी डॉक्टरांनी अथर्वला मृत घोषित केले. या घटनेने मेश्राम कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे..Solapur Accident : पंढरपूरहून परतीच्या वाटेवर काळाचा घाला; मंगळवेढ्याजवळ अपघातात मुंबईच्या 4 भाविकांचा मृत्यू.अथर्वचे वडील चंद्रशेखर मेश्राम हे खासगी संस्थेत कार्यरत असून अथर्व अभ्यासात हुशार असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. दरम्यान पोलिसांनी अज्ञात ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे वाहनाचा शोध सुरू आहे. आई रीना यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.