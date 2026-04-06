Nagpur Crime : चिठ्ठी लिहून 28 वर्षीय विवाहितेनं गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीला केला होता फोन, आई गेलेली आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम पाहायला!

कोराडी (नागपूर) : महादूला परिसरातील झेंडा चौक येथे २८ वर्षीय विवाहितेने शनिवारी (ता.४) गळफास लावून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली (married woman case in Nagpur Koradi area) आहे. मयूरी संदीप मेंढे (मानवटकर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी तिने लिहिलेली सुसाईड नोट आणि पतीला केलेले फोन कॉल यातून मृत्यूचे गूढ उकलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मयूरी ही कोराडी येथील महादूला भागात आपल्या आईकडे आली होती. शनिवारी ९ वाजता तिची आई आणि भाऊ झेंडा चौक परिसरात आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी गेले होते. घरात कोणीही नसल्याची संधी साधून मयुरीने आतून दरवाजा लावून घेतला..स्वतःच्या ओढणीने छताच्या पंख्याला लटकून गळफास घेतला. आत्महत्या करण्यापूर्वी मयुरीने तिच्या ओळखीच्या काही व्यक्तींना आणि पती संदीप मेंढे (रा. वर्धा) याला फोन लावले होते. मात्र, पतीने फोन न उचलल्याने ती अत्यंत नैराश्यात होती. याच खिन्नतेतून तिने प्रथम एक सुसाईड नोट लिहिली आणि त्यानंतर आत्महत्या केली..रात्री उशिरा कार्यक्रम संपवून घरचे लोक परतले असता, घराचा दरवाजा आतून बंद होता. बराच वेळ आवाज देऊनही प्रतिसाद न मिळाल्याने नातेवाइकांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. समोर मयूरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आली. नातेवाइकांनी तिला तात्काळ खाली उतरवून बोखारा (गणेशनगर) येथील नंदिनी हॉस्पिटलमध्ये नेले. मात्र, तिथल्या प्रशासनाने केस घेण्यास नकार दिल्याने तिला तातडीने मेयो रुग्णालयात हलवण्यात आले..मेयोतील डॉक्टरांनी तपासणीअंती तिला मृत घोषित केले. याप्रकरणी कोराडी पोलिसांनी तूर्तास आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण काय? सुसाईड नोटमध्ये काय लिहिले आहे? आणि पतीसोबत काही वाद होता का? या दिशेने पोलिस निरीक्षक धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास केला जात आहे.