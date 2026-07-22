Nagpur Tragidy: आजाराच्या वेदना असह्य, मायलेकाने कवटाळले मृत्यूला; कोतवालीतील हृदयद्रावक घटना; विषारी औषध घेऊन जीवन संपविले

नागपूर: गंभीर आणि दुर्धर आजाराच्या वेदना असह्य झाल्याने मायलेकाने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. ही हृदयद्रावक घटना कोतवाली परिसरातील श्री गुरु माऊली अपार्टमेंटमध्ये उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..अभया अनंता खानखोजे (वय ५६) आणि त्यांचा मुलगा अद्वैत अनंता खाखोजे (वय ३३) अशी आहेत. अभया या स्तन व फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने तर अद्वैत हा मेंदूतील ट्युमरच्या आजाराने त्रस्त होता. मिळालेल्या माहितीनुसार अभया यांचे पती अनंता खानखोजे यांचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या जागी रेल्वेत नोकरी लागली..त्यांना दोन मुले आहेत. एक मुलगा हैदराबाद येथे आयटी कंपनीत नोकरीला आहे. सोमवारी (ता.२०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास शेजारी राहणारे गणेशमूर्तीकार अभिषेक कळमकर (वय ३६) यांनी फ्लॅट दिवसभर बंद असून आतून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने कोतवाली पोलिसांना माहिती दिली..Nagpur: सरपंचाविरोधातील तक्रारीवर तब्बल २० महिने निर्णय नाही;उच्च न्यायालयाने ओढले अधिकाऱ्यांवर ताशेरे.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत झुमडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, दोघांचे मृतदेह शयनकक्षात आढळून आले. घराची तपासणी केली असता, त्यांच्या खोलीतून पोलिसांनी एक सुसाइड नोट, विषाच्या दोन बाटल्या आणि दोन मोबाईल फोन, तसेच उलटी झाल्याच्या खुणाही आढळून आल्या. यावेळी पोलिसांनी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (एफएसएल) पथकाला पाचारण करण्यात आले. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे संकलित केले..Premium|Maharashtri Prakrit Language : प्राकृत भाषेचे व्याकरणकार आणि ‘शेषं प्राकृतवत्’.पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात, दीर्घकाळ सुरू असलेल्या गंभीर आजारामुळे दोघेही मानसिक तणावात असल्याचे समोर आले आहे. सुसाइड नोटमध्येही असह्य वेदना आणि आजारपणाला कंटाळून जीवन संपविण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख असल्याची माहिती आहे. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आले असून, रासायनिक विश्लेषणासाठी व्हिसेरा आणि इतर नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात केली असून सुसाइड नोटची सत्यता, मृत्यूचे नेमके कारण आणि इतर सर्व बाबींचा कोतवाली पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.