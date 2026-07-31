Nagpur Accident News: भीषण अपघातात मायलेकाचा मृत्यू; नवरगाव शिवारातील घटना; मद्यधुंद चालक अटकेत

साळवा (कुही): कुही ते पाचगाव मार्गावरील नवरगाव शिवारात गुरुवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भरधाव बोलेरोने धडक दिल्याने दुचाकीवरील मायलेकाचा जागीच मृत्यू झाला. दिनेश मुरलीधर ठाकरे (वय ३२), आई सत्यफुला मुरलीधर ठाकरे (वय ६२) दोघेही रा. मेंढेगाव अशी मृतांची नावे आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कुही तालुक्यातील मेंढेगाव येथील दिनेश ठाकरे हे आई सत्यफुला ठाकरे यांना उपचारासाठी नागपूर येथे दुचाकीने घेऊन जात होते. नवरगाव फाट्याजवळील दालमिलसमोर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या बोलेरोने (क्र. एमएच ३४ एबी ४६८३) ने त्यांच्या दुचाकीला (क्र. एमएच ४० बीव्ही ७१२८) धडक दिली..Nagpur Gold Loan Scam: सोने तारण घोटाळ्यात दोन अधिकाऱ्यांना अटक; गुन्हेशाखेची कारवाई; संचालक रडारवर.धडक इतकी जोरदार होती की बोलेरो रस्त्याच्या कडेला शेतात जाऊन उलटली. या अपघातात दिनेश व सत्यफुला ठाकरे यांच्या डोके व छातीला गंभीर दुखापत झाल्याने दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..याप्रकरणी अजय मुरलीधर ठाकरे यांच्या फिर्यादीवरून कुही पोलिस ठाण्यात आरोपी चालक शशांक लोखंडे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र इंगोले करीत आहेत..Pune Rain: पुणेकरांनो सावध! खडकवासल्यातून पाणी सोडण्याचा वेग वाढला, प्रशासनाचा अलर्ट! रात्रीपासून पावसाचा जोर कायम! .आरोपी चालकाला नागरिकांनी पकडलेअपघातानंतर बोलेरो पिकअप चालक शशांक देशराज लोखंडे (वय ३७, रा. विरखंडी, ता. कुही) हा घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र, स्थानिकांनी पाठलाग करून त्याला पकडले व पोलिसांच्या स्वाधीन केले. अपघाताच्या वेळी तो मद्यधुंद अवस्थेत होता. त्याला नीट चालताही येत नव्हते, अशी माहिती समोर आली आहे. पोलिसांकडून त्याबाबत तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.