नागपूर

Nagpur Accident News: भीषण अपघातात मायलेकाचा मृत्यू; नवरगाव शिवारातील घटना; मद्यधुंद चालक अटकेत

Speeding Bolero Collides With Motorcycle: मद्यधुंद असल्याचा संशय असलेल्या चालकाला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले असून पुढील तपास सुरू आहे.
Nagpur Accident News

Nagpur Accident News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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साळवा (कुही): कुही ते पाचगाव मार्गावरील नवरगाव शिवारात गुरुवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास भरधाव बोलेरोने धडक दिल्याने दुचाकीवरील मायलेकाचा जागीच मृत्यू झाला. दिनेश मुरलीधर ठाकरे (वय ३२), आई सत्यफुला मुरलीधर ठाकरे (वय ६२) दोघेही रा. मेंढेगाव अशी मृतांची नावे आहेत.

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