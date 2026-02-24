Nagpur Youth Case : 'बाबा, मी पुलावरून उडी घेतोय...'; वडिलांना फोन केला अन्..., आत्महत्येपूर्वीचा थरार CCTV मध्ये कैद, 25 वर्षीय प्रज्वलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?

नागपूर : जिल्ह्यातील कुही तालुक्यातील आंभोरा येथे २५ वर्षीय तरुणाने पुलावरून उडी घेत आत्महत्या (25-Year-Old Youth Jumps From Ambhora Bridge in Nagpur) केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून सध्या नदीपात्रात शोधमोहीम सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्याची माहिती मिळाली आहे..प्रज्वल सोम ढेंगे (वय २५) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उडी घेण्यापूर्वी त्याने वडिलांना फोन करून आपण आंभोरा पुलावरून उडी घेत असल्याचे सांगितले होते. ही माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..Chennai Beach Accident : चेन्नईत फिरताना एका चुकीने केला घात! आयटी कंपनीत इंटर्नशिप करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 7 जणांचा करुण अंत, जय पाटीलचा मृतदेह सापडला.घटनेबाबत अड्याळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देत नदीपात्रात शोधकार्य सुरू केले आहे. मात्र, पाण्याचा जोरदार प्रवाह आणि अंधारामुळे शोधमोहिमेत अडचणी येत असल्याचे समजते..Malegaon Crime : मालेगाव पुन्हा हादरलं! 7 वर्षांच्या चिमुरडीसोबत नराधम अरिब अहमदचं संतापजनक कृत्य; संतापलेल्या नागरिकांनी भरचौकातच....आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. नैराश्यामुळे हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. या घटनेमुळे आंभोरा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.