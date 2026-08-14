नागपूर

Nagpur Crime: मारण्यासाठी आलेल्या युवकाचाच खून;तिघांविरुद्ध गुन्हा

Youth Dies After Clash in Nagpur's Kushinagar: नागपुरातील कुशीनगरमध्ये युवकांमधील वादानंतर झालेल्या हल्ल्यात १८ वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला.
Nagpur Crime

Nagpur Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: चाकू घेऊन युवकाला मारण्यासाठी आलेल्या युवकाचा तिघांनी खून केला. ही घटना बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री कुशीनगरातील एनआयटी गार्डन परिसरात घडली. याप्रकरणी जरीपटका पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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