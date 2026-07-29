नागपूर

Temple Theft: देवापुढे हात जोडून माफी मागत दानपेटीतून चोरी; लकडगंजमधील शितला माता मंदिरातील धक्कादायक प्रकार सीसीटीव्हीत कैद

शितला माता मंदिरातील दानपेटी फोडून सहा ते सात हजारांची चोरी; सीसीटीव्हीत देवापुढे हात जोडून माफी मागतानाच चोरटा कैद
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nagpur lakadganj shitala mata temple donation box theft cctv thief prayed before stealing

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : शितला माता मंदिरात चोरट्याने शिरून तिथे पुजा करीत देवासमोर हात जोडून माफी मागून दानपेटीतील पैसे घेऊन लंपास झाला. लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मालधक्का परिसरात असलेल्या शितला माता मंदिरात ही घटना उघडकीस आली आहे.

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