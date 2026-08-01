नागपूर

Crime News: ‘लुटेरी दुल्हन’ टोळीचा नागपुरात कारनामा; गुजरातच्या तरुणाला लग्नाच्या आमिषाने ७० हजार व दागिने लुबाडले, दोन महिला अटकेत

लग्नाच्या आमिषाला भुलवून गुजरातच्या तरुणाकडून ७० हजार रुपये व सोन्याचे दागिने लुबाडणाऱ्या ‘लुटेरी दुल्हन’ टोळीचा पर्दाफाश; दोन महिलांना अटक, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी
Nagpur Police arrested two women after a 'Luteri Dulhan' gang allegedly duped a Gujarat man of ₹70,000 and gold ornaments on the pretext of marriage.

Nagpur Police arrested two women after a 'Luteri Dulhan' gang allegedly duped a Gujarat man of ₹70,000 and gold ornaments on the pretext of marriage.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : लग्न करून संसार थाटण्याचे स्वप्न पाहत गुजरातमधून नागपुरात आलेल्या तरुणाला ‘लुटेरी दुल्हन’ टोळीने जाळ्यात ओढून ७० हजार रुपये व दागिने लुबाडल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तहसील पोलिसांनी या प्रकरणात दोन महिलांना अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

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