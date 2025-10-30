Nagpur MahaElgar Protest: ‘महाएल्गार’ तीव्र; उपराजधानी ३० तास ठप्प, अभूतपूर्व कोंडी, टायर पेटवले, समृद्धी महामार्गही रोखला

नागपूर : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे नागपूरमध्ये प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. वर्धा रोडवर शेकडो वाहने खोळंबून पडली असल्याने संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे..बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात उभारलेल्या ‘महाएल्गार’ आंदोलनामुळे उपराजधानी तब्बल ३० तास ठप्प होती. दरम्यान उद्या गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईत बच्चू कडू यांची कर्जमाफीसंदर्भात बैठक घेऊन चर्चा होणार असल्याची माहिती रात्री कडू यांनी स्वतः दिली. यामुळे आता उद्या काय होणार याकडे आणि आंदोलक काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी ‘महाएल्गार’ आंदोलन पुकारले आहे. मंगळवारी दुपारपासूनच कार्यकर्ते नागपुरात धडकले. या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (क्रांतीकारी) अध्यक्ष रविकांत तुपकर, अजित नवले यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते सहभागी झाले आहेत..या मोर्चात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध संघटना सहभागी झाल्या आहेत. बच्चू कडू मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास ५०० पेक्षा अधिक ट्रॅक्टर घेऊन आंदोलनस्थळी आले. त्यामुळे वर्धा मार्गावरील संपूर्ण वाहतूक कालपासून ठप्प झाली आहे. कडू यांचे आंदोलन सुरू आहे त्याच मार्गावरून चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, हैदराबाद आदी शहरातून नागपूरला येता येते. मंगळवारी पर्याय म्हणून अनेकांनी समृद्धी महामार्गाचा वापर केला होता..मात्र, तोसुद्धा आंदोलकांकडून बंद पाडला. या रस्त्यावर टायर जाळून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग आंदोलकांनी रोखून धरला. त्यामुळे या मार्गावर अभूतपूर्व कोंडी झाली होती. तत्पूर्वी दुपारी चारच्या सुमारास राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि मंत्री पंकज भोयर यांनी आंदोलकांसह बच्चू कडू यांची भेट घेतली होती.रात्री उशीरा वृत्त लिहीपर्यंत नागपूर पोलिस उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया पार पडत होते..एसटीला फटकाशेतकऱ्यांनी नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरल्याने चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगणघाट, पांढरकवडा या ठिकाणी जाणाऱ्या एसटीच्या वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. हिंगणघाट मार्गावर धावणाऱ्या ३०, यवतमाळ मार्गावर धावणाऱ्या ६१ आणि चंद्रपूर मार्गावर धावणाऱ्या ३७ अशा एकूण १२८ बस फेऱ्या एसटी महामंडळाला रद्द कराव्या लागल्या. तर काही मार्गात बदल करण्यात आले. यात उमरेड-नागभीड-मूल, चिमूर-वरोरा- भद्रावती, शिर्सी-गिरड-समुद्रपूर, हिंगणा-कवडस-सेलू-वर्धा या मार्गाचा समावेश होता. तसेच बाहेर ठिकाणाहून नागपूरसाठी येणाऱ्या एसटी बस आंदोलनस्थळी अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे या मार्गाने एसटी वाहतूक होऊ शकली नाही..शेतकऱ्यांचे रेल्वे रुळावर आंदोलनशेतकऱ्यांनी वर्धा, मुंबई मार्गावरील रेल्वे रुळावर येऊन रेल्वे रोको आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास १५ शेतकऱ्यांनी रेल्वे रुळावर येऊन नारेबाजी केली. काही आंदोलनकर्ते रुळावर झोपून रेल्वे रोखण्याच्या बेतात होते. मात्र, पोलिसांच्या सतर्कतेने त्यांचे हे आंदोलन उधळून लावण्यात आले. लागलीच पोलिसांचा ताफा तेथे दाखल झाला. आंदोलनकर्त्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न करीत रुळावरून बाहेर नेले. जवळपास १० ते १५ मिनिट हे आंदोलन चालले. यामुळे रेल्वेच्या सेवेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाचे वरिष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक अमन मित्तल यांनी दिली..Nagpur Farmers Protest : वरचा देव पावला, खालचा देव पावतो का नाही बघू... मुंबईला निघण्याआधी बच्चू कडू नेमकं काय म्हणाले? .शेतकऱ्यांना गृहीत धरले : कडूशासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. परंतु, त्याची पूर्तता झाली नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना गृहित धरल्याने शेतीसमोर विविध समस्या निर्माण झाल्याचे बच्चू कडू यांनी नमूद केले आहे. अतिवृष्टीच्या भरपाईत देखील दुजाभाव करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा दावा करण्यात आला. उत्पन्न तर नाही दुसरीकडे खते, डिझेल, पेट्रोल दरात वाढीच्या माध्यमातून त्यांचा उत्पादन खर्च दुप्पट, तिप्पट करण्यात आला. मजुरीतही मोठी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक गणित कोलमडले असल्याचे कडू यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.