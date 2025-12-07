Nagpur Winter Session: नागपूर अधिवेशनासाठी ‘रेड कार्पेट’! लोकभवन ते विधानभवन झळाळले, आठवडाभर गजबजणार उपराजधानी

नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८) उपराजधानी नागपुरात सुरू होत आहे. यापार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे. आठवडाभर (८ ते १४ डिसेंबर) चालणाऱ्या या अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालयाची सर्व कामे जवळपास पूर्ण झाली असून, मंत्रीमंडळ, आमदार, मंत्रालय व सचिवालय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नागपुरातील निवासस्थाने सज्ज आहेत..‘नागपूर करारा’नुसार राज्य विधिमंडळाचे एक अधिवेशन उपराजधानीत घेतले जाते. बहुधा हिवाळी अधिवेशन येथे होते. यंदाच्या अधिवेशनासाठी मुंबईहून सचिवालयाचे तब्बल सहा ट्रक साहित्य, फाईली आणि आवश्यक यंत्रणा (कर्मचारी) २८ नोव्हेंबरलाच नागपुरात डेरेदाखल झाली. अधिकारिवर्गही दाखल झाला आहे. सचिवालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज १ डिसेंबरपासून सुरू झाले. तेव्हापासूनच विधानभवन परिसराची सुरक्षा विधिमंडळ सुरक्षा दलाने ताब्यात घेतली. त्यामुळे विधानभवन परिसरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकाची बारकाईने चौकशी करूनच आतमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे..अधिवेशनासाठी राज्यपालांचे शासकीय निवासस्थान असलेले लोकभवन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शासकीय निवासस्थान ‘रामगिरी’, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘देवगिरी’, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ‘विजयगड’, तसेच रविभवन, नागभवन, वनामती येथील कॉटेजेस, आमदार निवास, सचिव व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने यांची रंगरंगोटी आणि डागडुजीची कामे पूर्ण झाली आहे..अधिवेशनासाठी सचिवालयातील अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला. त्यामुळे सर्वकामे वेळेत पूर्णत्वास आली. विधानभवन परिसरातील रस्त्याचे डांबरीकरण करून तेही चकाकले आहेत. अधिवेशनावर सुमारे ९० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय विधानभवन परिसरासह सचिवालय, मंत्री, आमदारा, अधिकाऱ्यांचे वास्तव असलेल्या ठिकाणी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..पक्ष कार्यालय सज्ज, मंत्र्यांचे कक्षही तयारविधानभवन परिसरात भाजपा, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार गट) तसेच इतर पक्षांची व अपक्षांची कार्यालये देखील तयार झाली आहेत. याशिवाय विधानभवन परिसरात १६ मंत्र्यांसाठी उभारण्यात आलेले तात्पुरते कार्यालयही सज्ज आहे. अधिवेशनासाठी रविवारी (ता. ७) संपूर्ण सरकार व दोन्ही सभागृहाचे सदस्य नागपुरात दाखल होणार असून, नागपूर अधिवेशनासाठी संपूर्ण तयारी सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता विदर्भात होणाऱ्या या अधिवेशनातून वैदर्भीय जनतेसाठी शासन कोणती मोठी घोषणा करते हीच उत्सुकता सर्वांना लागली आहे..Nagpur Winter Session: हिवाळी अधिवेशनात ११ विधेयक होणार सादर; सोमवारपासून नागपुरात अधिवेशन.रात्री उशिरापर्यंत कामकाज चालण्याची शक्यताअधिवेशनात यंदा शनिवार व रविवारी सुटीच्या दिवशीही कामकाज होणार आहे. त्यामुळे काही दिवस कामकाज रात्री उशिरापर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात ११ विधेयक सादर होतील. त्यातील ६ अध्यादेश असून ते पटलावर ठेवण्यात येतील, तर ५ नवीन विधेयक सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. ही नवीन विधेयक कशाशी संबंधित आहे, ते बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिल्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी पुरवणी मागण्या सादर होतील. त्या हजारो कोटींच्या घरात राहणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्याच प्रमाणे शोक प्रस्तावही सादर होणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.