Nagpur Winter Session: नागपूर अधिवेशनासाठी ‘रेड कार्पेट’! लोकभवन ते विधानभवन झळाळले, आठवडाभर गजबजणार उपराजधानी

Nagpur Prepares for Winter Session: राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८) उपराजधानी नागपुरात सुरू होत आहे. यापार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे.
नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. ८) उपराजधानी नागपुरात सुरू होत आहे. यापार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू आहे. आठवडाभर (८ ते १४ डिसेंबर) चालणाऱ्या या अधिवेशनासाठी विधिमंडळ सचिवालयाची सर्व कामे जवळपास पूर्ण झाली असून, मंत्रीमंडळ, आमदार, मंत्रालय व सचिवालय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नागपुरातील निवासस्थाने सज्ज आहेत.

