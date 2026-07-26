नागपूर

Nagpur POCSO Case : अल्पवयीन मुलीचे धर्मांतरण करून लग्न; नागपुरात पॉक्सोसह गुन्हा, मुख्य आरोपी अटकेत

अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या आमिषाने पळवून नेल्याचा, खोटे आधार कार्ड तयार करून धर्मांतरण व विवाह केल्याचा आरोप. पीडितेच्या तक्रारीनंतर मानकापूर पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह चौघांविरोधात पॉक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून मुख्य आरोपीला अटक केली.
Nagpur Manakapur minor girl allegedly converted and married fake Aadhaar card POCSO case main accused arrested

Nagpur Manakapur minor girl allegedly converted and married fake Aadhaar card POCSO case main accused arrested

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचे खोटे आधार कार्ड तयार करीत, धर्मांतरण करीत, लग्न करणाऱ्या युवकासह त्याचासह कुटुंबिय आणि मौलानावर पोक्सोसह विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी मानकापूर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

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