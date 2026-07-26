Nagpur POCSO Case : अल्पवयीन मुलीचे धर्मांतरण करून लग्न; नागपुरात पॉक्सोसह गुन्हा, मुख्य आरोपी अटकेत

नागपूर : अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिचे खोटे आधार कार्ड तयार करीत, धर्मांतरण करीत, लग्न करणाऱ्या युवकासह त्याचासह कुटुंबिय आणि मौलानावर पोक्सोसह विविध कलमांसह गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी मानकापूर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..समीर अली (वय २४, रा. अचलपूर) असे अटकेतील आरोपीचे नाव असून अझीझा मुनीर अली (वय ४५) आणि मुनीर अली (वय ५०, सर्व रा. अचलपूर) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या नातेवाइकांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, १३ ऑगस्ट २०२० मध्ये मुख्य आरोपी समीर मुनीर अली याने १६ वर्षीय पीडिताला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्यानंतर तिला फुस लावून अपहरण करीत, लग्नाचे आमिष दाखवून पती-पत्नीप्रमाणे तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले. त्यानंतर समीरने पिडितेच वय जास्त सांगून तिचे खोटे आधार कार्ड तयार करून घेत, तिला आपल्या मित्रांकडे नेले आणि याशिवाय एका मौलानाच्या उपस्थितीत तिच्याशी लग्न केले. त्याच्याकडून तिला एक अपत्यही झाले. ते चार वर्षाचे आहे. .मात्र, त्यानंतर नातेवाइकांकडून तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ होत असल्याने तिने २४ जुलै २०२६ रोजी, २१ वर्षांची होताच मानकापूर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यावरून समीर याच्यासह मानकापूर पोलिसांनी चारही आरोपींविरोधात, तसेच विवाह लावून देणारे मौलाना यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषण, पॉक्सो कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी पोलिसांनी समीरला अटक केली असून असून तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात इतर आरोपींच्या भूमिकेचा तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.