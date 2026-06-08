Nagpur: डिव्हायडर बनले तळीरामांचे ‘ओपन बार’!; सुशोभीकरणाच्या झाडांचा आडोसा; सुरक्षेचा प्रश्न कायम

नागपूर: शहरातील वर्दळीच्या मंगलमूर्ती चौकात आता मद्यपींनी ताबा मिळवला असून, सार्वजनिक रस्त्याचे रूपांतर थेट ‘ओपन बार’मध्ये झाले आहे. महापालिकेने सुशोभीकरणासाठी लावलेल्या दाट झाडांच्या आडोशाने तळीराम डिव्हायडरवरच मद्य प्राशन करीत असल्याचे चित्र रोज पाहायला मिळत आहे. .पोलिस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या गजबजलेल्या भागात महिला व नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर महानगरपालिकेने शहराच्या सुशोभीकरणाचा भाग म्हणून रस्त्यांच्या मध्यभागी असलेल्या डिव्हायडरवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली आहेत. मात्र, प्रशासनाचा हा चांगला हेतू तळीरामांच्या पथ्यावर पडला आहे. सायंकाळ होताच मद्यपी डिव्हायडरवर लागलेल्या झाडांच्या आत जाऊन बसतात..Nagpur: शेतातून ताटापर्यंतचा प्रवास किती सुरक्षित?; थेट आरोग्याशी खेळः चाचणीत १५० नमुने निकृष्ट.बाहेरून ये-जा करणाऱ्यांना सहजासहजी कोणी दिसणार नाही, याची खात्री करून झाडांच्या आडोशाने तिथे थेट दारू पिणे सुरू होते. अंधाराचा फायदा घेऊन रात्री उशिरापर्यंत हा प्रकार सुरू असतो. मंगलमूर्ती चौक हा अत्यंत गजबजलेला परिसर मानला जातो. येथून रोज शेकडो नागरिक, महिला, विद्यार्थिनी आणि लहान मुलांची मोठी ये-जा असते. .परंतु रस्त्याच्या मध्यभागीच मद्यपींचा सुळसुळाट असल्याने परिसरात असुरक्षिततेचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मद्य प्राशनानंतर हे मद्यपी तिथेच रिकाम्या दारूच्या बाटल्या, पाण्याचे ग्लास आणि कचरा टाकून पळ काढतात, ज्यामुळे परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे..Gyan Bharatam Mission: ‘ज्ञानभारतम्’ मोहिमेतून जपली जाणार भारताची ज्ञानपरंपरा; संग्राहकांकडील एक कोटी हस्तलिखितांचा शोध घेणार, मौल्यवान वारसा होणार डिजिटल.पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष?भरचौकात मुख्य रस्त्यावर हा सगळा गंभीर प्रकार सुरू असताना स्थानिक पोलिस प्रशासनाला याची माहिती कशी नाही? की पोलिस याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत? असा संतप्त प्रश्न परिसरातील नागरिक विचारत आहेत. या वाढत्या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी या भागात रात्रीची गस्त वाढवावी आणि उघड्यावर दारू पिणाऱ्या हुल्लडबाजांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.