नागपूर

Nagpur: डिव्हायडर बनले तळीरामांचे ‘ओपन बार’!; सुशोभीकरणाच्या झाडांचा आडोसा; सुरक्षेचा प्रश्न कायम

Divider Areas Turn Into Open Drinking Spots in Nagpur: नागपूर मंगलमूर्ती चौकात डिव्हायडरवर मद्यपींचा सुळसुळाट झाल्याने ‘ओपन बार’सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागपूर सुरक्षा, मद्यपान प्रकार, नागरिकांची मागणी.
Nagpur

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरातील वर्दळीच्या मंगलमूर्ती चौकात आता मद्यपींनी ताबा मिळवला असून, सार्वजनिक रस्त्याचे रूपांतर थेट ‘ओपन बार’मध्ये झाले आहे. महापालिकेने सुशोभीकरणासाठी लावलेल्या दाट झाडांच्या आडोशाने तळीराम डिव्हायडरवरच मद्य प्राशन करीत असल्याचे चित्र रोज पाहायला मिळत आहे.

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