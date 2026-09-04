नागपूर

Nagpur Crime Case: गळा दाबून पत्नीचा खून ; पतीला अटक, शवविच्छेदन अहवालातून धक्कादायक खुलासा

Mankapur Police Arrest Husband in Yamini Yadav Case: नागपुरातील मानकापूर परिसरात ३८ वर्षीय यामिनी यादव यांच्या मृत्यूप्रकरणी पती कृष्णकांत यादव याला पोलिसांनी अटक केली.
Nagpur Crime Case

Nagpur Crime Case

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मानकापूर परिसरात पती-पत्नीमध्ये झालेल्या वादानंतर ३८ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. औषध घेतल्यामुळे ही घटना घडल्याचा दावा पतीने केला होता. शवविच्छेदन अहवालातून मात्र तिचा गळा दाबून खून करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे.

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