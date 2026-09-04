Nagpur Crime Case: गळा दाबून पत्नीचा खून ; पतीला अटक, शवविच्छेदन अहवालातून धक्कादायक खुलासा

नागपूर: मानकापूर परिसरात पती-पत्नीमध्ये झालेल्या वादानंतर ३८ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. औषध घेतल्यामुळे ही घटना घडल्याचा दावा पतीने केला होता. शवविच्छेदन अहवालातून मात्र तिचा गळा दाबून खून करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. .यामिनी कृष्णकांत यादव (वय ३८, रा. गोविंद सिटी, साईनगर) असे मृत पत्नीचे तर कृष्णकांत यादव (वय ४१) असे अटकेतील आरोपी पतीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. २) रात्री यामिनी यांना मॅक्स हॉस्पिटलमध्ये पती कृष्णकांत यांनी दाखल केले. पहाटे ३ वाजता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..Sharad Pawar on Vidyanand Bapat: “विद्यानंद बापटांची भूमिका योग्य”; डीजे वादावर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, हल्लेखोरांनाही सुनावलं .घटना संशयास्पद असल्याने पोलिसांनी यामिनी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून दिला. गुरुवारी अहवाल प्राप्त झाला. त्यातून गळा दाबल्याने यामिनी यांचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाली आणि पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली. पुढे आलेल्या माहितीवरून पती कृष्णकांतविरुद्ध गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली..पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नपोलिसांच्या चौकशीत कृष्णकांतने नाट्यमय घटनाक्रम कथन केला. त्यानुसार, रात्री साडेनऊ वाजता कामावरून परतलो. पत्नीला जेवण मागितले. मात्र, दारूच्या नशेत असल्याने पत्नीने वाद घालत जेवण देण्यास नकार दिला. त्यावरून दोघांमध्ये चांगलाच वाद झाला. यावेळी पत्नीला दोन-तीन थापडा मारल्या, दोघांमध्ये झटापटही झाली..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.त्यानंतर पत्नीला पलंगावर ढकलून औषधे आणण्यासाठी बाहेर गेलो. परतेपर्यंत पत्नीची प्रकृती बिघडली होती. मुलांनी आईने गोळी घेतल्याचे सांगतले. त्यावरून यामिनी यांना शेजाऱ्यांच्या मदतीने रुग्णालयात दाखल केल्याचा दावा करीत त्याने पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.