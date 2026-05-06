Nagpur News: वैशाखसरींनी नागपूरकरांना दिलासा; पावसामुळे तापमानात अडीच अंशांची घट, वातावरणात गारवा

नागपूर: जवळपास महिनाभरापासून उन्हाचे तीव्र चटके सहन करीत असलेल्या नागपूरकरांना मंगळवारी अवकाळी पावसाने सुखद दिलासा मिळाला. दुपारच्या सुमारास शहरातील काही भागांत हलक्या वैशाखसरी बरसल्याने तापमानात घट झाली. शिवाय पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण होऊन ऊन व उकाड्यापासून दिलासाही मिळाला. .प्रादेशिक हवामान विभागाने विदर्भात दोन दिवस वादळी पावसाचा इशारा दिला होता. वादळ तर आले नाही मात्र दुपारी हलका शिडकावा झाला. सकाळपासून दुपारपर्यंत उन्हाचे तीव्र चटके बसल्यानंतर दोनच्या सुमारास अचानक आभाळ भरून आले..PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजनेबाबत केंद्र सरकारची मोठी अपडेट; जाणून घ्या २,००० रुपये कधी मिळणार?.त्यानंतर जवळपास दहा ते पंधरा मिनिटे शहरातील काही भागांत शिडकावा झाल्या. पावसामुळे नागपूरच्या कमाल तापमानात अडीच अंशांची घट होऊन तब्बल २५ दिवसांनंतर पारा ४०.८ अंश सेल्सिअसवर आला. यापूर्वी ११ एप्रिल रोजी नागपूरचे तापमान ४० वर गेले होते..पावसामुळे सायंकाळी वातावरणात गारवा निर्माण होऊन नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला. ढगाळ वातावरणामुळे विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांच्या तापमानात एक ते अडीच अंशांची घट झाली..sugarcane FRP Increase : एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांची वाढ, शेतकऱ्याला प्रतिटनासाठीचा दर जाहीर; कोल्हापूर विभागाची एफआरपी किती?.विदर्भात सर्वाधिक ४३.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद वर्धा येथे करण्यात आली. तर गोंदियाचा पारा ३८ अंशांपर्यंत खाली आला. बुधवारपासून विदर्भात पावसाचा कसलाही अलर्ट नसल्यामुळे वातावरण कोरडे होऊन उन्हाचा भडका पुन्हा उडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.