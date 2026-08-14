MD Smuggling: एमडी तस्करीसाठी दुबईतून फंडिंग; जरीपटका येथील मुख्य आरोपीविरोधात ‘लुक आऊट’ नोटीस

नागपूर: जरीपटका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील टेका नाका नवी वस्तीत ३१ मे रोजी मजहर अली अकबर अली याला अटक करीत त्याच्याकडून ७.५ किलो एमडीचा साठा जप्त केला होता. या प्रकरणाचे थेट कनेक्शन दुबईशी असल्याची माहिती समोर आली होती. .शहरासह राज्यात एमडी तस्करीसाठी थेट दुबईतून फंडिंग होत असल्याची माहिती समोर आली असून नागपूर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार शारीक मलिक (रा. अंधेरी ईस्ट) याच्याविरोधात ‘लुक आऊट’ नोटीस काढला आहे. जरीपटका पोलिसांनी एमडी प्रकरणात गुन्हा दाखल केल्यावर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आशिष मोरखडे यांनी तपास सुरू केला..Al Qaeda Attack: लाल किल्ला दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा.तपासात नागपुरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात हमजा शेख (रा. मुंबई) या साथीदाराने कारमधून मुरादाबाद येथून एमडी आणल्याची माहिती समोर आली. ती खेप नागपुरात आणल्यावर हमजा मुंबईजवळ कार सोडून पसार झाला. जरीपटका पोलिसांनी तपासात ती गाडीही जप्त केली. मात्र, त्यानंतर मजहर अली पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती मिळताच, हमजा फरार झाला. त्याने याबाबत त्याचा आका शारीक मलिक याला माहिती दिली. त्यामुळेच तो पसार झाल्याचे कळते..कोण आहे शारीक मलिक?शारीक मलिक याच्यावर मुंबई पोलिसांनी तीन ते चार गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातूनच तो दुबईला पळाला. गेल्या काही महिन्यांपासून तो तेथूनच एमडीच्या तस्करीचे जाळे ‘ऑपरेट’ करीत आहे. त्याच्या माध्यमातून नागपुरातही एमडीची मोठ्या प्रमाणात मुंबईतून तस्करी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे..Pune Accident : कात्रज चौकात PMPML बसचे ब्रेक फेल, चालकाचे नियंत्रण सुटले; ४ ते ५ वाहनांना धडक....गुन्हेगारांच्या माध्यमातून तस्करीचे जाळेशारीक दुबईतून आपले नेटवर्क चालवित असून त्यासाठी त्याने विविध जिल्ह्यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून तो अगदी सहजपणे मुंबईसह राज्यात एमडीची तस्करी करीत असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.