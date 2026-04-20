Nagpur News: सूर्य ‘ओव्हरहिट’, तरी कामाचा ‘टॉप गिअर’; पाना, इंजिनचे चटके सहन करत वेळेत वाहन देण्याची जबाबदारी

नागपूर: कुटुंबाचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी अंगावर असल्यामुळे कितीही कठीण परिस्थिती आली तरी काम थांबवण्याचा पर्याय नसतो. दिवसभर उन्हात काम करताना पाना, इंजिन आणि गरम वाहनांचे चटके सहन करावे लागतात. ग्राहकांना वाहन वेळेत तयार करून देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही. त्यातच यंदा उन्हाची भीषणता अधिक तीव्र असल्याचे मेकॅनिकल पंकज ठाकरे यांनी सांगितले. .शनिवारी भर दुपारी १ वाजताची वेळ, सूर्य आग ओकत होता. त्याचवेळी हुडकेश्वर रोडवरील भाग्यश्रीनगर येथे दुचाकी दुरुस्तीचे दुकान चालवणारे पंकज ठाकरे वाहनाच्या दुरुस्तीत व्यस्त होते.२०११ पासून मेकॅनिक क्षेत्रात काम करणारे पंकज यांनी गेल्या आठ वर्षांत स्वतःचा व्यवसाय उभा केला. मात्र, उन्हाळ्याच्या दिवसांत हा व्यवसाय त्यांच्या सहनशक्तीची कसोटी ठरतो..दिवसभर उन्हात काम करताना पाना, इंजिन आणि गरम वाहनांचे चटके सहन करावे लागतात. तरीही ग्राहकांची गाडी वेळेत तयार करून देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही. एकदा वाहन हातात घेतले की ते पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या कामाला हात लावता येत नाही. त्यामुळे अनेकदा दुपारचे जेवणही चुकते आणि केवळ पाण्यावर दिवस काढावा लागतो, असे पंकज ठाकरे यांनी सांगितले..उन्हाळा असला तरी ग्राहकांना त्यांचे वाहन वेळेत हवे असते. उशीर झाला तर ते समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. काही ग्राहक सकाळी वाहन देऊन सायंकाळी घेऊन जातात, त्यामुळे कामाचा ताण आणखी वाढतो. उन्हाच्या झळा सहन करताना थोडा वेळ मिळाला की दुकानासमोरील उद्यानातील झाडाच्या सावलीत विसावा घेतो. मात्र, हा विश्रामही क्षणिकच असतो. पुन्हा कामाला लागणे भाग असते, असे ते म्हणाले..कुटुंबासाठी उन्हाचे चटकेही किरकोळपंकज ठाकरे म्हणाले की, घरी आई, मावशी, पत्नी आणि दोन मुले असून संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. घरातील कर्ता असल्याने उन्हाचे कितीही चटके बसले तरी कुटुंबाचा सांभाळ महत्त्वाचा वाटतो. घरच्यांची जबाबदारी डोळ्यांसमोर असली की, उन्हाचे चटकेही कमीच जाणवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.