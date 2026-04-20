नागपूर

Nagpur News: सूर्य ‘ओव्हरहिट’, तरी कामाचा ‘टॉप गिअर’; पाना, इंजिनचे चटके सहन करत वेळेत वाहन देण्याची जबाबदारी

Challenges of Working in Extreme Nagpur Summer: नागपूरतील पंकज ठाकरे उन्हाळ्यातील भीषण उष्णतेतही दुचाकी दुरुस्ती करत ग्राहकांना वाहन वेळेत देण्याची जबाबदारी पार पाडत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: कुटुंबाचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी अंगावर असल्यामुळे कितीही कठीण परिस्थिती आली तरी काम थांबवण्याचा पर्याय नसतो. दिवसभर उन्हात काम करताना पाना, इंजिन आणि गरम वाहनांचे चटके सहन करावे लागतात. ग्राहकांना वाहन वेळेत तयार करून देण्याची जबाबदारी टाळता येत नाही. त्यातच यंदा उन्हाची भीषणता अधिक तीव्र असल्याचे मेकॅनिकल पंकज ठाकरे यांनी सांगितले.

