Rabies injection: तीन इंजेक्शन देऊनही रेबिजमुळे आठ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; वैद्यकीय अधीक्षक म्हणतात...

8-Year-Old Boy Dies of Rabies in Nagpur Despite Partial Vaccination: रेबिजचे इंजेक्शन्स घेऊनही आठ वर्षीय मुलाचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला आहे. हा मुलगा मुळचा वर्ध्यातल्या आर्वी येथील होता.
संतोष कानडे
Nagpur News: वर्ध्यातील एका आठ वर्षीय मुलाचा नागपूरमध्ये मृत्यू झाला आहे. रेबीज सिंड्रोममुळे त्याला नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं. विशेष म्हणजे या मुलाला तीन इंजेक्शनही दिलेले होते. तरीही त्याचा जीव गेला.

