Nagpur News: वेतनवाढ न झाल्याने ‘मनरेगा’कडे मजुरांची पाठ; जॉबकार्डधारक कुटुंबांची संख्या ३.१३ लाख; कामावर केवळ ३,१३६ मजूर

नागपूर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मजुरीत दर पाच वर्षांची वार्षिक होणारी वाढ यंदा रखडली आहे. याचा थेट परिणाम कामांवर दिसत आहे. जिल्ह्यात ३ लाखांच्या वर जॉबकार्डधारक कुटुंबांची संख्या आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कामावर येणाऱ्या मजुरांची संख्या केवळ ३ हजार १३६ एवढी अत्यल्प राहिल्याने योजना कागदावरच असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..जिल्ह्यात एकूण ३ लाख १३ हजार ३४८ कुटुंबांनी जॉबकार्ड काढले. त्यात ५ लाख ८५ हजार ४९ कामगार नोंदणीकृत आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १ लाख ९ हजार ८५९ जॉबकार्डवरील १ लाख ४२ हजार ९५८ मजूरच सध्या ॲक्टिव्ह आहेत. यात ६३ हजार १८३ महिलांचा समावेश आहे. ही आकडेवारीच मनरेगातील घटता प्रतिसाद अधोरेखित करणारी ठरत आहे..सध्याच्या घडीला जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील १७४ ग्रामपंचायतींमध्ये ४८६ कामे सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार १३६ मजूरच कामावर आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जॉबकार्डधारक असताना कामावरची उपस्थिती अत्यल्प असल्याने विकास कामांची गती मंदावली आहे..मजुरीचे दर वाढत नसल्याने आणि महागाई वाढल्यामुळे मनरेगाकडे मजुरांचा कल कमी होत आहे. परिणामी अनेक मजूर शेती, खासगी कामांकडे वळत आहेत. दरवाढीचा निर्णय लांबल्याने केवळ कामगारच नव्हे, तर ग्रामीण विकासालाही फटका बसत आहे..दोन दशकांत मजुरीच्या दरात झालेली वाढवर्ष मजुरी२००६-२००७ ६५ रुपये२०१०-२०११ १०० रुपये२०१५-२०१६ १८१ रुपये२०२०-२०२१ २३८ रुपये२०२५-२०२६ ३१२ रुपये२०२६-२०२७ ३१२ रुपये.