Nagpur News: विकासाच्या विटांखाली दडले मजुरांचे दुःख; नोंदी सोडाच प्राथमिक सुविधाही मिळेना; अधिकाऱ्यांचेही हात वर

नागपूर: उंच इमारती, रुंद रस्ते, सर्वत्र झगमगाट, शहराच्या विकासाची ही चमकदार बाजू ज्यांनी खांद्यावर लिलया पेलली, त्या हजारो स्थलांतरित बांधकाम मजुरांच्या अधिकृत नोंदी तर सोडाच त्यांना प्राथमिक सुविधाही मिळतात की नाही, हे पाहण्यासाठीही कुणाला सवड नाही. मजुरांना नोंदणीसह ओळखपत्र देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात स्थलांतरित एकाही मजुराची अधिकृत नोंदणी झाली नसल्याचे वास्तव आहे..शहरातील सीताबर्डी परिसरात विभागीय कार्यालय, मुली, मुलांचे वसतीगृह तसेच छत्रपती साहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटरच्या इमारतीचे गत दोन वर्षांपासून बांधकाम काम सुरू आहे. त्यासाठी बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओडिशा या राज्यांतील मजूर कामावर आहेत..गटागटांत काम करणारे हे मजूर दिवसाला ९ ते १२ तास उन्ह, धुळीत काम करतात. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था त्याच परिसरात तात्पुरत्या टीनाच्या शेडमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र, येथे स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही नसल्याचे महिला मजुरांनी सांगितले. पाहणी करण्यासाठी अथवा हक्क मिळते, हे सांगण्यासाठी कुणीही आतापर्यंत आले नसल्याचे छत्तीसगढ येथील रंजित सीह यांनी सांगतले.."स्थलांतरी बांधकाम कामगारांची संख्या किती हे सांगता येणार नाही. नोंदणीसाठी ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र लागते. मनपा क्षेत्रात काम करीत असल्यास प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी प्रमाणपत्र देतात. संबंधित ठेकेदाराने प्राधान्याने हे काम करून घेणे आवश्यक आहे."- राजदीप धुर्वे, सहाय्यक कामगार आयुक्त, नागपूर..योजना कागदावरचप्रत्येक बांधकाम मजुराची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. मात्र, ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. कामगार कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असलेल्या कामगार विभागानेही कधी साधी चौकशीही केली नाही. काम करायचे असेल तर करा, अन्यथा काम मिळणार नाही, अशी तंबी दिली जात असल्याचे मोहम्मद आलम यानी सांगितले..अस्तित्वाची अधिकृत नोंद नाहीनोंदणी नसल्यामुळे अपघात, आजारपण किंवा काम बंद झाल्यास मजुरांना कोणतीही शासकीय मदत मिळत नाही. आम्ही रोज काम करतो, पण आमचे नाव कुठेच नाही. काही झाले तर मदत कोण देणार, असा सवाल मो. सलीम यांनी उपस्थित केला. ओळखपत्र नसल्याने त्यांना आरोग्य सुविधा, विमा, शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.