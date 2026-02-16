Nagpur News: नागपूरच्या अल्पवयीन मुलीला बिहारमधून सुरक्षित परत आणले, गुन्हेशाखेची यशस्वी कारवाई

नागपूर: कोराडी पोलिस ठाणे हद्दीतून बेपत्ता झालेल्या १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला गुन्हेशाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध पथकाने बिहारमधून सुरक्षित परत आणले. याप्रकरणी पथकाने मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगी ही मूळची यवतमाळ येथील असून ती नागपुरात शिकण्यासाठी आली होती. दरम्यान इन्स्टाग्रामवर मुलीची बिहार येथील मुलासोबत ओळख झाली..त्यानंतर दोघेही एकमेकांना प्रयागराज येथे भेटायचे. त्यासाठी ती तीनदा प्रयागराज येथे गेली होती. २६ जानेवारी रोजी सकाळी सुमारे १० वाजताच्या सुमारास कोराडी परिसरातून अल्पवयीन मुलगी कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेली होती. तेथून तिने प्रयागराज गाठले. त्यानंतर ती मुलासोबत बिहारला गेली. नातेवाईकांनी तिचा शोध घेतला असता ती आढळून आली नाही. त्यामुळे घरच्यांनी तिची बेपत्ता होण्याची तक्रार दाखल केली..दरम्यान कोराडी पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला. दरम्यान प्रकरणाचा समांतर तपास करीत असताना, लोकेशनच्या आधारावर गुन्हेशाखेच्या पथकाला मुलगी बिहार राज्यातील महगामा (जि. बांका) येथे असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने लोकेशन ट्रेस करीत तेथे जाऊन शोध घेतला. दरम्यान मुलगी एका मुलासोबत असल्याचे आढळून आले..Solapur News: साेलापुरातील रिमांड होममधून अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता; दुसऱ्यांदा घडला प्रकार, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह!.मुलगा हा सुद्धा अल्पवयीन असल्याची माहिती समोर आली. पथकाने दोघांनाही ताब्यात घेतले. मुलाला बिहारमध्ये पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. याशिवाय मुलीला कोराडी पोलिस ठाण्यात आणले. मुलीचे समुपदेशन करून तिला पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. कोराडी पोलिस पुढील तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.