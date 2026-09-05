Nagpur modified silencer crackdown: नागपुरात मॉडिफाईड सायलेन्सरवर कडक कारवाई; ३७२ सायलेन्सरवर रोडरोलर, ३४२ वाहनचालकांवर दंड

नागपूर : रस्त्यावरून धावणाऱ्या बुलेटचा कर्कश आवाज अनेकांसाठी ‘स्टाईल’चा भाग असला, तरी त्याच आवाजाने शहरातील नागरिकांची झोप, शांतता आणि आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळे याविरोधात वाहतूक पोलिसांनी अभियान राबवून ३७२ मॉडिफाईड सायलेन्सर जप्त केले. शनिवारी (ता.५) अजनी परिसरात त्यावर रोडरोलर फिरवित, त्यांना नष्ट करण्यात आले..वाहनांचा आवाज वाढविण्यासाठी मॉडिफाईड सायलेन्सर लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः बुलेटच्या कर्कश आवाजामुळे रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच रुग्णांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारी नेहमीच येतात. अचानक होणारा मोठा आवाज हा केवळ ध्वनिप्रदूषणासह अनेकांना झोपेचा व्यत्यय, मानसिक ताण आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. याशिवाय अपघाताची शक्यताही बळावते. शहरातील विविध वाहतूक विभागांतील दहाही विभागांमध्ये ५ सप्टेंबरपर्यंत मॉडिफाईड सायलेन्सरप्रकरणी ३४२ प्रकरणांत दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. त्यात ३७२ सायलेन्सर जप्त करीत, शनिवारी अजनी पुलाजवळील परिसरात त्यावर रोडरोलर फिरवून कारवाई केली. यावेळी वाहतूक पोलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर आणि सीताबर्डी वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक राहुल शिरे व पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते..सदरमध्ये सर्वाधिक जप्तीवाहतूक पोलिसांनी जप्त केलेल्या ३७२ सायलेन्सरपैकी सदर वाहतूक विभागात सर्वाधिक १७१ तर त्यापाठोपाठात सीताबर्डी विभागात ६० सायलेन्सर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. सर्वात कमी कारवाई इंदोरा आणि सोनेगाव विभागात करण्यात आली. या दोन्ही विभागात अनुक्रमे आठ आणि पाच सायलेन्सर जप्त करण्यात आलेत..सायलेन्सरची कारवारी?वाहतूक विभाग-जप्त सायलेन्सरसदर १७१सीताबर्डी-६०धंतोली -३८एमआयडीसी - ३०कॉटन मार्केट - २४सक्करदरा -२२पारडी - १९लकडगंज -१४इंदोरा - ८सोनेगाव - ०५एकूण - ३७२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.