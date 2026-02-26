Nagpur Accident: “वर्धा रोडवरील भीषण अपघात; कारची मोपेडला धडक, पत्नीचा मृत्यू, पती जखमी

नागपूर: वर्धा रोडवरील सोमलवाडा चौक बसस्टॉपजवळ मोपेडला कारने धडक दिल्याने भीषण अपघातात जखमी झालेल्या पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर पतीवर उपचार सुरू आहेत. ही घटना १८ फेब्रुवारीला सकाळी पावणे नऊ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..याप्रकरणी सोनेगाव पोलिसांनी कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आशा नगराळे (वय ६०, रा. जयंतीनगर, बेलतरोडी) असे मृताचे नाव असून मनोहर नगराळे (वय ६५) असे जखमी पतीचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ८.४० वाजताच्या सुमारास मनोहर नगराळे हे एमएच-३१ डीडी-६७४० क्रमांकाच्या मोपेडने पत्नी आशा नगराळे यांच्यासह जात होते. सोमलवाडा चौक बसस्टॉपजवळ यू-टर्न न घेता शॉर्टकटने जात असताना प्राईड हॉटेलकडून येणाऱ्या एमएच-४९ एटी-०४६४ क्रमांकाच्या कारने भरधाव धडक दिली..धडकेत दोघेही गंभीर जखमी झाले. कारचालकाने जखमी आशा नगराळे आणि मनोहर नगराळे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारादरम्यान २० फेब्रुवारीला सकाळी ७.१५ वाजता डॉक्टरांनी आशा नगराळे यांना मृत घोषित केले..Nagpur Accident: रॅपिडोचालकाला कारने चिरडले; प्रतापनगरातील घटना, आरोपी कारचालक फरार.मनोहर नगराळे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी भारती मनोहर नगराळे (वय २८) यांच्या तक्रारीवरून सोनेगाव पोलिसांनी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.