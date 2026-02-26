नागपूर

Nagpur Accident: “वर्धा रोडवरील भीषण अपघात; कारची मोपेडला धडक, पत्नीचा मृत्यू, पती जखमी

Nagpur Road accident: नागपूरच्या सोमलवाडा चौकाजवळ कारने मोपेडला धडक दिल्याने पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू; पती जखमी. सोनेगाव पोलिसांनी कारचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
नागपूर: वर्धा रोडवरील सोमलवाडा चौक बसस्टॉपजवळ मोपेडला कारने धडक दिल्याने भीषण अपघातात जखमी झालेल्या पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर पतीवर उपचार सुरू आहेत. ही घटना १८ फेब्रुवारीला सकाळी पावणे नऊ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली.

