Nagpur News: स्थायी समितीच्या बैठकीत नदी, नाले सफाईवरून रणकंदण;कामांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा सदस्यांचा आरोप

नागपूर: पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील नदी-नाल्यांच्या सफाईवरून स्थायी समितीची बैठक चांगलीच गाजली. प्रशासनाकडून होत असलेल्या नदी-नाले सफाईच्या कामांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आरोप सदस्यांनी करून संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कडक देखरेख यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली. खासगी कंत्राटदारांच्या कामांची दररोज प्रत्यक्ष पाहणी व्हावी, त्या कामांची लेखी नोंद ठेवावी, प्रत्येक कामाचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणीही सदस्यांनी केली..सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. यानंतर प्रसारमाध्यमाशी बोलताना त्या म्हणाल्या, नदी-नाल्याच्या सफाईवर सदस्यांची संताप व्यक्त केल्याने आता सहा सदस्यीय समिती गठित करण्यात येणार आहे.मनपाकडे २४ पोकलेन मशिन असताना ४.९८ कोटी भाडे देऊन अतिरिक्त २१ पोकलेन लावण्याचा विषयाला समितीत चर्चेला आला..सध्या याला मंजुरी प्रदान केली असली तरी मनपाच्या २४ पैकी १२ पोकलेन भांडेवाडी येथे झिग्मा, भूमीग्रीन आणि सुसबिडी कंपनीकडून वापरण्यात येत आहे.त्यामुळे याचा खर्च या कंपन्यांकडून उचलण्यात यावा, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय भाडेत्त्वावरील पोकलेनला आता तासानुसार बिलाऐवजी केलेल्या कामानुसार देयक काढण्याचे निर्देश विभागाला दिल्याचे दाणी यांनी सांगितले..दर्जाहीन ग्रीन नेटवरून संतापशहरातील विविध चौकात लावलेल्या ग्रीन नेटवरून दाणी यांनी संताप व्यक्त करत, दर्जाहीन ग्रीन नेट लावणाऱ्यांची चौकशीचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिल्याचे दाणी यांनी सांगितले.अवैध होर्डिंगच्या देखरेखीसाठी समितीशहरातील अवैध होर्डिंगच्या तपासणीसाठी सहा सदस्यीय समिती गठित करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. याशिवाय मनपाच्या मालकीच्या मोक्यावरील जागेवर स्वयंचलित होर्डिंग लावून मनपाचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. याशिवाय बैठकीत होर्डिंग व डिजिटल जाहिरातींच्या दरवाढीच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव समाधानकारक नसल्याचे सांगत सदस्य अभिजित झा यांनी अन्य महानगरपालिकांच्या तुलनेत नागपूरमधील जाहिरात दर अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सध्या प्रस्तावात आवश्यक सुधारणा करून नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले..या विषयांना दिली मंजुरीडिप्टी सिग्नल परिसरातील २५ लाखांचा सिमेंट रस्ताप्रभाग १० मधील ४४ लाखांचे आरसीसी बॉक्स ड्रेन कामगांधीबाग नाल्याची दुरुस्ती करणारबैरामजी टाऊन उद्यानाच्या १.५६ कोटींचे विकासकामप्रभाग २० मधील ८४.२८ लाखांच्या सीसी पेव्हमेंट कामप्रभाग ७ मधील उद्यान-मैदानाच्या ३६.६० लाखांचे विद्युतीकरणप्रभाग २८ मधील ३८.८५ लाखांचे विद्युतीकरणप्रभाग १४ मधील १.६१ कोटींच्या सुरक्षा भिंत काम.