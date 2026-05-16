Nagpur News: महापालिकेत इंधन बचतीचा नवा फॉर्म्युला;पदाधिकाऱ्यांचा पुढाकार ; महापौरांच्या बैठकीत इंधन बचतीवर भर

नागपूर: इंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेतील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सार्वजनिक वाहतुकी यंत्रणेचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असून, काही पदाधिकाऱ्यांनी तर मनपाने दिलेली अधिकृत वाहने परत करून स्वतःच्या खासगी वाहनांचा वापर करण्याची तयारी दर्शविली आहे..महापौर नीता ठाकरे यांनी शुक्रवारी भाजपच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक घेतली. यात वरील भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती आहे. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे..त्यानुसार मनपातील काही पदाधिकाऱ्यांनी आपली बस, मेट्रो, आॅटोरिक्षा चा वापर सुरू केला आहे. तर काही पदाधिकाऱ्यांनी मनपाकडून मिळालेल्या वाहनांचा वापर बंद करून स्वतःच्या खासगी दुचाकी/चारचाकी वाहनांचा वापर मुख्यालयात येणे सुरू केले आहे..शुक्रवारी सत्तापक्ष नेते नरेंद्र (बाल्या) बोरकर आपल्या दुचाकीने मनपात आले होते. महापौर नीता ठाकरे यांनी सांगितले की, इंधन बचतीच्या दृष्टीने सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक ते दोन दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करून कार्यालयात यावे. तसेच उर्वरित दिवशी कारपूलिंग किंवा वाहन शेअरिंगसारख्या पर्यायांचा अवलंब करण्याच्या सूचनाही केल्या असून, याबाबत मनपा आयुक्तांना पत्रही दिले आहे.."पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार इंधन बचत करत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्याबाबत पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांना सूचना केल्या. सोमवारपासून मीही अधिकाधिक दिवस स्वतःच्या खाजगी वाहनाचा वापर करत मनपात येण्याचा प्रयत्न करणार आहे."- नीता ठाकरे, महापौर.