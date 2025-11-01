Nagpur Election: नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा बिगूल पुढील आठवड्यात? सत्तावीस स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय ज्वर शिगेला

नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वातावरण आता तापू लागले आहे. नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता असून, प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील १२ नगर पंचायती आणि १५ नगर परिषदांमध्ये राजकीय ज्वर शिगेला पोहोचला असून पुढील आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. .राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतीच नगराध्यक्ष पदांसाठीची आरक्षण सोडत काढली. कोणत्या नगर पंचायत किंवा नगर परिषदेत कोणत्या प्रवर्गासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे, याचे तपशील जाहीर केले आहेत. या आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणात नवा कल निर्माण झाला आहे..अनेक ठिकाणी महिलांसाठी जागा सुटल्याने नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांना आरक्षणामुळे गळती लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रत्येक नगर परिषद आणि नगर पंचायतीत या आरक्षणाच्या आधारे पुढील राजकीय समीकरण ठरणार आहेत. विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पातळीवर चर्चासत्रे, गटबांधणी, आणि उमेदवार निवडीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत..भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना, आणि मनसे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आंबेडकर) आणि इतर राजकीय पक्षांत उमेदवार निवडीसाठी रस्सीखेच दिसत आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विकासकामांच्या मंजुरीला अंतिम स्वरूप देण्याची धावपळ सुरू केली आहे..राज्य निवडणूक आयोगाकडून पुढील आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या निवडणुकांमध्ये नव्या राजकीय समीकरणांची चाचपणी होणार असून, स्थानिक नेत्यांच्या ताकदीची खरी कसोटी लागणार आहे. आरक्षणामुळे काही भागांत असंतोष तर काही ठिकाणी उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. त्यामुळे या निवडणुका अनेक ठिकाणी चुरशीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या ठरण्याची शक्यता आहे..जिल्ह्यातील नगर परिषद व पंचायतीकामठी, उमरेड, वाडी, काटोल, रामटेक, सावनेर, खापा, कळमेश्वर-ब्राम्हणी, नरखेड, मोहपा, मोवाड, वानाडोंगरी, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी आणि डिगडोह (देवी) या नगर परिषदा आहेत. तर महादुला, मौदा, भिवापूर, बहादुरा, कांद्री-कन्हान, बिडगाव-तरोडी, बेसा-पिपळा, पारशिवनी, नीलडोह, कोंढाळी, गोंधनी रेल्वे, येरखेडा ह्या नगर पंचायती आहेत..डिसेंबर जानेवारीत जि.प. निवडणुकाजिल्ह्यातील २७ नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या निवडणुकांचे आदेश कधी लागणार, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. राजकीय पातळीवर नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणुकांची प्रक्रिया आधी पार पडेल आणि जिल्हा परिषद निवडणूक थोडी मागे पडेल, अशी चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात जाहीर केल्या जातील, अशी चर्चा आहे. त्याआधी नगर पंचायत आणि परिषदांच्या निवडणूका होतील, असेही संकेत आहेत..Nagpur Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची धामधूम; नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत उद्या, नगरपरिषदेसाठी बुधवारी.उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा ठरलीजिल्ह्यात १५ नगर परिषद आणि १२ नगर पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात ‘ब’ आणि ‘क’ गटाच्या नगर परिषद आणि पंचायती आहेत. त्यानुसार खर्चाची मर्यादा देण्यात आली आहे.‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ५ लाख, थेट नगराध्यक्ष ः १५ लाख‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ३.५ लाख, नगराध्यक्ष ः ११.२५ लाख‘क’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक २.५ लाख, नगराध्यक्ष ः ७.५ लाखनगरपंचायत : नगरसेवक २.२५ लाख, नगराध्यक्ष ः ६ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.