Nagpur Municipal Election 2025: निवडणुकीसाठी आयोगाची यादी धरणार ग्राह्य; ३१ जुलै २०२५ पर्यंतची राहणार मतदार यादी

नागपूर : साडेतीन वर्षानंतर होत असलेल्या नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना अंतिम झाली आहे..आता काही दिवसातच मतदार यादीचा कार्यक्रमही जारी होणार असून, या निवडणुकीसाठी यंदा राज्य निवडणूक आयोगाकडून येणारी मतदारांची यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. पूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून मनपा यादी मागवीत असे. परंतु आता आयोगाकडून येणारी यादीच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे..२०२२ पासून कधी प्रभाग रचनेवरून तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनपा निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. पण आता सर्व वाद निकाली निघाले आहेत. नागपुरात आगामी निवडणुकीसाठी २०११ च्या लोकसंख्येचा आधार घेण्यात आला असून, २०१७ प्रमाणेच यंदाही ३८ प्रभागांतून १५१ नगरसेवक निवडून येणार आहे..या निवडणुकीसाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार असून, त्यानुसार शहरात २४ लाख ४७ हजार ४९४ मतदार राहणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीचे ४.८० लाख ७५९ तर अनुसूचित जमातीचे १.८८ लाख ४४४ इतके मतदार राहतील..Pune Municipal Corporation Election : निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली मतदारयादी ग्राह्य.यापूर्वीच्या निवडणुकीत मनपाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मतदारांची यादी घेऊन ती प्रभाग निहाय, मतदान केंद्रनिहाय या यादीची फोड केली जात हाेती. मात्र, यावेळी निवडणूक आयाेगाने स्थानिक पातळीवरून मतदार यादी घेऊ नये, आयाेगाकडून देण्यात आलेली मतदार यादी ग्राह्य धरावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आयोगाकडूनच आता निवडणुकीसाठी यादी प्राप्त होणार, तीच ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..