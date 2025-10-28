Nagpur Election: प्रभागनिहाय आरक्षणावरच इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून! महापालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

नागपूर :आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाची रचना निश्चित झाली आहे. आता इच्छुकांच्या नजरा महिला, एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षणाकडे लागल्या आहेत. प्रभागाच्या आरक्षण पद्धतीवरून चर्चा रंगल्या होत्या..परंतु आता सर्व चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. निवडणुकीत प्रभाग रचनेचे आरक्षण नव्यानेच म्हणजे पहिल्यापासून होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे भवितव्य आता हे आरक्षण सोडतीवरच अवलंबून राहणार आहे..आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय सदस्यासाठी आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रम जाहीर केला आहे. नागपुरात ३८ प्रभागातून १५१ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहे. सुमारे २४ लाखांवर मतदार आहेत. आता मतदान प्रक्रियेच्या कार्यक्रम सुरू असतानाच आयोगाने प्रभागनिहाय सदस्यांसाठी आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रम जाहीर केला आहे..त्यानुसार ३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान महापालिका प्रशासनाला प्रारूप आरक्षण तयार करून तो मान्यतेसाठी आयोगाकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर आयोगाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ११ नोव्हेंबर रोजी प्रभाग न्याय आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात आयोगाच्या मान्यतेनंतर २ डिसेंबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण जाहीर केले जाईल. निवडणूक आयोगाने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर आरक्षण सोडत करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नागपुरात १५१ पैकी निम्म्या म्हणजे किमान ७५ ते ७६ जागा या महिलांसाठी राखीव राहतील..उतरत्या क्रमाने होणार आरक्षण सोडत?अनुसूचित जाती व जमातींच्या जागा, ज्या मतदार संख्या संबंधित अनुसूचित जाती किवा जमातीची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे, तिथून सुरुवात करून उतरत्या (घटत्या) क्रमाने त्या प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा दिल्या जातील. इतर मागास वर्गाच्या प्रवर्गाच्या (ओबीसी) जागा हे इश्वरी चिठ्ठ्या टाकून ठरवले जाईल. ईश्वर चिठ्ठी काढताना जे विभाग आधीच एससी किवा एसटीसाठी आरक्षित झाले आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षणासाठी वगळण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. ओबीसीच्या आरक्षित जागांसाठी सर्व पात्र प्रभागांची नावे चिठ्ठयांवर लिहून लॉटरी काढली जाईल. त्यातून ज्या-ज्या प्रभागांची नावे निघतील ते त्या ओबीसीसाठी राखीव मानले जातील. तसेच महिला प्रवर्गाच्या जागा ठरवण्यासाठीही लॉटरीचा वापर होणार असल्याचे सांगण्यात येते..असा आहे कार्यक्रमआरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्यास राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव सादर करणे : ३० ऑक्टोबर ते चार नोव्हेबर २०२५आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना वृत्तपत्रात प्रकाशित करणे ः ८ नोव्हेबर २०२५आरक्षणाची सोडत काढून सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे ः ११ नोव्हेबर २०२५प्रारुप आरक्षण, हरकती व सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिद्ध करणेः १७ नोव्हेबर २०२५प्रारुप आरक्षण, हरकती व सूचना मागविण्याची अंतिम तारीखः २४ नोव्हेबर २०२५प्रारुप आरक्षणावर प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचनांवर विचार करुन संबधित महानगर पालिका आयुक्तांना आदेशाच्या परिशिष्ट ११ मधील नमुन्यात निर्णय घेणेः २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२५आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम आरक्षण जाहीर : २ डिसेंबर २०२५.Zilla Parishad Reservation:'चिठ्ठ्यांद्वारे ठरणार महिलांचे गट'; झेडपी, पंचायतीच्या आरक्षणाचे नवे सूत्र; जागा निश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे.असे असू शकते आरक्षण?एसटीसाठी राखीव जागा - १२एससीसाठी राखीव जागा - ३०ओबीसीसाठी राखीव जागा - ४०खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव जागा - ६९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.