Nagpur Election: प्रभागनिहाय आरक्षणावरच इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून! महापालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

Nagpur Municipal Election: आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाची रचना निश्चित झाली आहे. आता इच्छुकांच्या नजरा महिला, एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षणाकडे लागल्या आहेत. प्रभागाच्या आरक्षण पद्धतीवरून चर्चा रंगल्या होत्या.
