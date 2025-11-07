Nagpur Municipal Elections: मनपा घेणार आरक्षण सोडतीची रंगीत तालीम

नागपूर : गेल्या साडे तीन वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या नागपूर महापालिका निवडणुकीसंदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना निश्चित झाली असून, आरक्षणाचा प्रारूप आराखडाही तयार झाला असून, येत्या ११ नोव्हेंबरला तो प्रसिद्धही होणार आहे..तत्पूर्वी मनपा प्रशासनाच्यावतीने आरक्षण सोडत पारदर्शी व सुरळीत व्हावी, म्हणून प्रारूप आरक्षण सोडतीची रंगीत तालीमही येत्या एक-दोन दिवसात सुरेश भट सभागृहात घेण्यात येणार आहे..आगामी मनपा निवडणुकीसाठी जवळपास २०१७ च्या निवडणुकीप्रमाणेच प्रभाग रचना आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादीचा कार्यक्रम एक आठवडा पुढे ढकलला आहे. पूर्वी गुरुवार (ता.६) रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार होती. ती आता १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे. तत्पूर्वी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे..Parbhani Election: इच्छुकांसह सर्वांनाच आता ११ नोव्हेंबरची प्रतीक्षा; मनपा निवडणूक आरक्षणाचे चित्र सोडतीनंतर होणार स्पष्ट.मनपा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावरील प्रक्रिया पूर्ण करून आयोगाकडे आरक्षणाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याला आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर ११ नोव्हेंबरला प्रारूप आरक्षण प्रसिद्धही होणार आहे. यावर २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर २ डिसेंबर रोजी अंतिम आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. त्यानंतरच कोणत्या प्रभागामध्ये कोण उभे राहणार? याचे राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांचे येत्या मंगळवारी होणाऱ्या आरक्षण सोडतीकडे लक्ष लागले आहे..११ नोव्हेंबरला काढण्यात येणाऱ्या आरक्षण सोडतीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून येत्या शनिवारी किंवा रविवारी रेशीमबागेतील सुरेश भट सभागृह येथे रंगीत तालीम घेण्यात येणार आहे. १५१ नगरसेवकांच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे ७६ महिला आणि ७५ पुरुष निवडून येणार हे निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.