नागपूर

Nagpur News: मनपाची संपूर्ण मालमत्ता येणार डिजिटल ट्रॅकवर; एका क्लिकवर मिळणार संपूर्ण कामांचा इतिहास, खर्च आणि देखभालीची माहिती

Nagpur Municipal Corporation Launches GIS-Based Digital Platform: नागपूर मनपाकडून विकसित होत असलेला GIS आधारित एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म नागरिकांसह प्रशासनासाठी पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा आहे.
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

नागपूर: मनपाच्या कामकाजात पारदर्शकता, वेग आणि निधीची बचत साधण्यासाठी मनपाकडून अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आधारित एकात्मिक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. त्यावर मनपाच्या अखत्यारितील सर्व विभागांची माहिती ‘लेअर’ स्वरूपात उपलब्ध होणार असून प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह भविष्यात नागरिकांनाही एका क्लिकवर शहराचा सविस्तर डेटा पाहता येणार आहे.

Loading content, please wait...
