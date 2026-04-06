Nagpur News: मनपाची संपूर्ण मालमत्ता येणार डिजिटल ट्रॅकवर; एका क्लिकवर मिळणार संपूर्ण कामांचा इतिहास, खर्च आणि देखभालीची माहिती

नागपूर: मनपाच्या कामकाजात पारदर्शकता, वेग आणि निधीची बचत साधण्यासाठी मनपाकडून अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आधारित एकात्मिक प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. त्यावर मनपाच्या अखत्यारितील सर्व विभागांची माहिती 'लेअर' स्वरूपात उपलब्ध होणार असून प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह भविष्यात नागरिकांनाही एका क्लिकवर शहराचा सविस्तर डेटा पाहता येणार आहे..या जीआयएस प्लॅटफॉर्मवर शहरातील मनपाच्या अखत्यारित येणारे रस्ते, उद्यान, मैदान, विद्यूत खांब, पूल, जलवाहिनी, स्टॉम वॉटर-गटार लाइन, शाळा, कार्यालये, मनपाच्या मालमत्ता आदींची अचूक माहिती नोंदविण्यात येईल. सांडपाणी वाहिनी व मलवाहिणी, जलवाहिनीची लांबी, व्यास, चेंबरची ठिकाणे आदी तपशील सहज उपलब्ध होईल..या प्रणालीमुळे एखाद्या कामाचे इस्टिमेट ऑनलाइन तयार होईल. आयुक्तांनी फाईलवर क्लिक करताच संबंधित रस्ता किंवा इतर काम यापूर्वी कधी झाले, कोणत्या कंत्राटदाराने केले, देखभाल-दुरुस्तीची कालमर्यादा किती, याची संपूर्ण माहिती मिळेल. त्यामुळे देखभाल कालावधी संपण्यापूर्वीच जर त्या कामाचे पुन्हा इस्टिमेट तयार करण्याचा प्रकार झाल्यास ते लगेच लक्षात येईल..यामुळे मनपाच्या निधीचा अपव्यय रोखून देखभाल दुरुस्ती जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडूनच पूर्ण करून घेण्यात येईल. या प्लॅटफॉर्ममुळे कागदोपत्री प्रक्रियेसह साइड व्हिजिटची गरज कमी होईल, निर्णय प्रक्रिया गतिमान होईल.आज स्थायी समिती सभापतींपुढे सादरीकरणया प्रकल्पासंदर्भात सोमवारी (ता. ६) स्थायी समिती सभापतींपुढे सादरीकरण होणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतर आयुक्तांकडील बैठकीत मंजुरी मिळून निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. मनपाच्या मालमत्ता कर विभागाकडे असलेल्या शहराच्या बेस मॅपवर विविध विभागांचा डेटा 'लेअर' स्वरूपात चढवून हे प्लॅटफॉर्म तयार होणार आहे. सर्व विभागांकडून प्रकल्पांचा सविस्तर डेटा मागविण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.."मालमत्ता कर विभागाकडील बेस मॅपच्या आधारावर सर्व विभागांच्या अखत्यारित येणाऱ्या मालमत्ता पास्ट इन्फॉर्मेशन या जीआयएस बेस्ड प्लॅटफॉर्मवर टाकण्यात येईल. त्यामुळे एका क्लिकवरच कुठल्याही कामाची पूर्वीची आणि भविष्यात करण्यात येणाऱ्या कामाची इत्थंभूत माहिती उपलब्ध होणार आहे."- मिलिंद मेश्राम,उपायुक्त माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मनपा.