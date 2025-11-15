नागपूर : महापालिका निवडणुकीसाठी केलेल्या मतदार प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. परंतु, या मुद्यावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई येथे मुख्य न्यायमूर्तींच्या समक्ष संयुक्त सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १६ सप्टेंबरला दिले. त्यानुसार, दुनेश्वर पेठे यांच्या प्रभाग २३ आणि २६ वरील आक्षेपांवर देखील मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल..राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे (शरद पवार गट) माजी नगरसेवक दुनेश्वर पेठे यांनी गेल्या महिन्यामध्ये ॲड. श्रद्धानंद भुतडा यांच्यामार्फतही याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली..या याचिकेनुसार ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत प्रभाग २३ आणि २६ वर आक्षेप घेण्यात आले. हे आक्षेप विचारात घेण्यात आले नाही. आक्षेप मागविण्याची आणि त्यावर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया केवळ दिखाऊ स्वरूपात पार पाडण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर निकषांशी विसंगत असून परिणामी घेतलेले निर्णय वैध आणि ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे..या याचिकेत २०२२ मधील महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील दुरुस्तीवरही आक्षेप घेतला आहे. या दुरुस्तीमुळे प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्ताऐवजी ‘राज्य शासनाने, निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीने’ असा करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेला तडा गेला असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे..BMC Election: निवडणूक आयोगाला नोटीस! स्थानिक निवडणूकांबाबत न्यायालयाचे सरकारला निर्देश.पेठे यांनी ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेली प्रभाग २३ आणि २६ ची अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना आणि ३० सप्टेंबरची राज्य निवडणूक आयोगाची पत्रव्यवहार रद्द करण्याची विनंती केली आहे. परंतु, नागपूर खंडपीठात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत ही याचिका मुंबई येथे त्वरीत वर्ग करण्याचे आदेश दिले. ही माहिती सर्व पक्षांना देण्यात आली. पेठे यांच्यातर्फे शशांक मनोहर व ॲड. श्रद्धानंद भुतडा यांनी, महापालिकेतर्फे ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. जेमिनी कासट यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.