नागपूर

Nagpur Municipal Corporation: महापालिका प्रभाग रचना हरकतींवर मुंबईत सुनावणी; नागपूर खंडपीठाने दुनेश्‍वर पेठेंची याचिका केली वर्ग

Pethe Challenges Nagpur Municipal Ward Delimitation: नागपूर महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग २३ आणि २६ ची रचना दुनेश्वर पेठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेत प्रभाग रचनेतील दाखल प्रक्रिया, न्यायालयीन सुनावणीचा ढोंगीपणा आणि २०२२ मधील कायद्याच्या दुरुस्तीमुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर होणारा परिणाम यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
Nagpur Municipal Corporation

Nagpur Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : महापालिका निवडणुकीसाठी केलेल्या मतदार प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. परंतु, या मुद्यावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई येथे मुख्य न्यायमूर्तींच्या समक्ष संयुक्त सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १६ सप्टेंबरला दिले. त्यानुसार, दुनेश्‍वर पेठे यांच्या प्रभाग २३ आणि २६ वरील आक्षेपांवर देखील मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल.

Loading content, please wait...
Nagpur
Court
Muncipal corporation
nagpur muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com