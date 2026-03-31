Nagpur News: नाकावर रुमाल ठेवून बसची प्रतीक्षा;मुंजे चौकात घाण, दुर्गंधीने प्रवासी त्रस्त ; प्रवासी म्हणतात, तिकीट घेता मग सुविधाही द्या

नागपूर: 'आपली बस'च्या सीताबर्डी टर्मिनलपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुंजे चौकातील प्रवासी निवाऱ्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. पावसाळ्यात येथे नेहमी पाणी साचून राहते. एेरवी कचरा आणि दुर्गंधीमुळे प्रवाशांना बसची प्रतीक्षा करणे कठीण होत आहे. प्रवाशांना नाकातोंडावर रुमाल ठेवून बसची प्रतीक्षा करावी लागते. निवाऱ्याच्या या अवस्थेवरून प्रवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या या निवाऱ्यातून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा होते. मेट्रो तसेच मोरभवन बस स्थानकातून आलेले प्रवासी येथून पुढील प्रवासासाठी बस पकडतात. खासगी शिकवणी वर्गांना जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचीही येथे मोठी वर्दळ असते.त्यामुळे या प्रवासी निवाऱ्याची नियमित साफसफाई आणि देखभाल होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे निवाऱ्याची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे..निवाऱ्यात पावसाचे पाणी साचणे, लहान झाडे वाढणे आणि ओलसरपणा कायम राहणे यामुळे प्रवाशांना निवाऱ्यात उभे राहणेही अवघड होते. स्थानिकांकडून येथे कचरा टाकला जात असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे.निवाऱ्याच्या बाजूलाच शौचालयाची शीट तसेच इतर कचरा मोठ्या प्रमाणात पडून असल्यामुळे दुर्गंधी पसरते. परिणामी, प्रवाशांना बसची प्रतीक्षा करताना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते..घाणीच्या वातावरणात किती वेळ राहायचे?शारदा लोखंडे, कांता मोटघरे प्रवासी निवाऱ्यात बसची वाट पाहात होत्या. 'सकाळ' टीमसोबत बोलताना शारदा लोखंडे म्हणाल्या, या प्रवासी निवाऱ्याच्या बाजूलाच शौचालयाची शीट फेकण्यात आली आहे. इतर कचराही पडून आहे. त्यावरून नियमित साफसफाई होत नसल्याचे स्पष्ट आहे. प्रवासी निवारा नेहमीच स्वच्छ असायला पाहिजे, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी प्रशासनावर संताप व्यक्त केला. कांता मोटघरे म्हणाल्या, सीताबर्डी टर्मिनल अगदी जवळ असतानाही बसेसचे योग्य नियोजन नाही. अशा घाणीच्या वातावरणात अजून किती वेळ बसची वाट पाहायची, प्रवासी तिकीट काढून प्रवास करतात. मग त्यांना आवश्यक सुविधा का दिल्या जात नाहीत, असा सवाल करीत त्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली..करातून उभारलेला नागरिकांचा पैसा व्यर्थदीपाली वासनिक यांनी निवाऱ्यात बसचे वेळापत्रक दर्शविणारा डिजिटल डिस्प्ले नसल्याची तक्रार केली. बहुतांश निवाऱ्यात असे डिस्प्ले बसविण्यात आले असले तरी ते बंद अवस्थेत असल्याचे दिसून येते. प्रशासन एकदा सुविधा करते. पण, त्याकडे पुन्हा लक्ष देत नाही. त्यामुळे यावर खर्च करण्यात आलेले लाखो रुपये व्यर्थ गेल्याचे दिसून येते. शेवटी हा शहरातील नागरिकांचा करातून उभारलेला पैसा आहे. तो असा व्यर्थ घालविणार का, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. बसच्या प्रतीक्षेत असलेला विद्यार्थी एेश्वर्य खरवडे म्हणाला, 'चलो' ॲपवर बसचे लोकेशन दिसते. परंतु, बस वेळेवर येत नाही. अनेकदा ॲपवरून बसचे लोकेशन अचानक गायब होते. हा अनुभव वारंवार येतो. ही तांत्रिक अडचण दूर करून प्रवासी निवाऱ्याची साफसफाई आणि देखभाल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा त्याने व्यक्त केली.