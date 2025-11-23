Nagpur Crime: नागपूर हादरलं! मित्रानेच गळा आवळून केला मजुराचा खून; मृतदेह जाळला

नागपूर : कामाच्या शोधात मध्य प्रदेशातून नागपूरात आलेल्या दोन मजुरांमध्ये झालेल्या किरकोळ भांडणाचा शेवट खुनाने झाला. .अजनी पोलिस ठाण्यांतर्गत जयवंतनगर येथे निर्माणाधीन इमारतीत राहणाऱ्या धनसिंग दरमसिंग उईके (वय ३३, रा. छत्तरपूर, मध्यप्रदेश) या मजुराचा खून त्याचा मित्र गणेश धुर्वे (वय ३०, रा. आऊराई, जि. मांडवा, मध्य प्रदेश) यानेच केल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे..गणेशने दारूच्या नशेत धनसिंगचा गळा आवळून खून केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला आणि फरार झाला. गुरुवारी ही घटना उजेडात आली होती..धनसिंगने कंत्राटदार श्याम चहांदे यांना १९ नोव्हेंबरच्या रात्री फोन करून गणेशने वीजपुरवठा खंडित करून पळ काढल्याचे सांगितले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी धनसिंगचा जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह पहिल्या मजल्यावरील खोलीत आढळला..Latur News: उदगीरमध्ये नववधूचा संशयास्पद मृत्यू; पतीसह सासरच्या सहा जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल.उत्तरीय तपासणी अहवालात धनसिंगचा मृत्यू जळाल्याने नव्हे तर गळा आवळल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले. सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता गणेश पळून जाताना दिसला. तीन दिवसांआधी दोघांमध्ये भांडण झाले होते. त्यावेळी धनसिंगने गणेशच्या कानाखाली मारली होती. याचा बदला घेण्यासाठी गणेशने धनसिंगचा खून केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.