नागपूर : कुख्यात गुंडाने साथीदाराच्या मदतीने १२ वर्षीय विद्यार्थिनीचे अपहरण केले. एका लॉजवर नेऊन तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. ही घटना उघडकीस येताच नंदनवनमध्ये एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणी नंदनवन पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे..करण कवडू रामटेके (वय २१, रा. जयभीम चौक, नंदनवन झोपडपट्टी) आणि रोहित श्रावण सोनवाने (वय २३, रा. चंद्रनगर, एचबी टाउन, पारडी) अशी आरोपींची नावे आहेत. करण कुख्यात गुंड असून त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ ऑक्टोबरला मुलगी घरातून भाजी आणण्यासाठी बाहेर पडली. काही अंतरावर जाताच आरोपींनी कापडाने तोंड बांधून तिचे अपहरण केले. त्यानंतर बिडगाव येथील एका लॉजवर नेले..तिथे तिच्यावर आळीपाळीने अत्याचार करीत अश्लील व्हिडिओ तयार केला. तो व्हिडिओ व्हायरल करण्याची आणि घरच्यांनाही जिवे मारण्याची धमकी देत आरोपींनी तिला घराजवळ सोडून दिले. मुलगी बराच वेळाने घरी आल्याने पालकांनी विचारणा केली. मात्र, तिच्या तोंडून बोलच फुटत नव्हते..काही वेळाने तिने घडलेल्या प्रसंगाची माहिती आई-वडिलांना दिली. त्यांनी नंदनवन ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला. काही तासांत पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली. या घटनेबाबत पोलिसांकडून कमालीची गोपनियता बाळगली जात आहे. आरोपींना न्यायालयाने गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..Mumbai Crime : संतापजनक! मुंबईत 20 वर्षीय गतीमंद तरुणीवर अनेकांकडून लैंगिक अत्याचार; पाच महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्....अनेकदा करायचा पाठलागकरणची वस्तीत दहशत आहे. तो नेहमीच वस्तीतील महिलांचीही छेड काढत असल्याची आणि साथीदारांच्या मदतीने त्याने अनेक गुन्हे केल्याची माहिती आहे. मुलगी सातव्या वर्गात असून ती शाळेत जात असताना आरोपी नेहमीच तिचा पाठलाग करीत होता. मात्र, ही बाब तिने कुटुंबाला सांगितली नव्हती..