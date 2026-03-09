Nagpur News: खोलीत सापडला ३५ वर्षीय महिलेचा मृतदेह; नारातील धक्कादायक घटना, परिसरात खळबळ

नागपूर : जरीपटक्यातील नारा परिसरात असलेल्या शेतातील एका खोलीत अर्धनग्न अवस्थेत ३५ वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसानी प्राथमिक चौकशीत आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नारा वस्तीतील हनुमान मंदिराजवळ राहणारे मोरेश्वर रामाजी तळेकर (वय ६३) यांची नारा गावातील ओम शांती नगरीजवळ सुमारे ७ एकर शेती आहे. या शेतीची देखरेख करण्यासाठी त्यांनी मागील दहा वर्षांपासून सोनू ऊर्फ गोलू अरुण जिभे (वय ३०) याला नोकर म्हणून ठेवले आहे..शेतीतील काही भाग वीटभट्टीसाठी भाड्याने देण्यात आला असून दुसऱ्या बाजूला तळेकर यांनी १० बाय १० आकाराच्या पाच खोल्या बांधल्या आहेत. रविवारी (ता.८) सकाळी सुमारे ७ वाजताच्या सुमारास सोनू जिभे याने तळेकर हा चारा आणण्यासाठी खोलीकडे गेला. त्यावेळी त्याला दुर्गंध यायला लागली..त्यामुळे त्याने बाजूची चौथ्या क्रमांकाची बंद खोली उघडली. ती उघडताच, त्याला एका महिलेचा अर्धनग्न असलेला महिलेचा सडलेला मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर जरीपटका पोलिसांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा केला आणि मृतदेह पुढील तपासणीसाठी मेयो रुग्णालयात पाठविण्यात आला. अद्याप महिलेची ओळख पटलेली नाही..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी; महिलेने मुलाला हाताशी धरून शेतकऱ्याचा काढला काटा.अत्याचार करून खून केल्याचा संशयखोलीत महिलेचा मृतदेह आढळल्यावर पोलिसांनी तपास करण्यास सुरुवात केली. प्राथमिक तपासात महिलेवर अत्याचार करून खून केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. वैद्यकीय अहवाल आल्याशिवाय कुठल्याही निष्कर्षावर पोहचू शकत नसल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अनिल ताकसांडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.