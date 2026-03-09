नागपूर

Nagpur News: खोलीत सापडला ३५ वर्षीय महिलेचा मृतदेह; नारातील धक्कादायक घटना, परिसरात खळबळ

Nagpur News: नागपूरच्या जरीपटका येथील नारा गावात एका खोलीत ३५ वर्षीय महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात अत्याचार करून खून झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
नागपूर : जरीपटक्यातील नारा परिसरात असलेल्या शेतातील एका खोलीत अर्धनग्न अवस्थेत ३५ वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसानी प्राथमिक चौकशीत आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली आहे.

