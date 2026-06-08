नागपूर

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये कुख्यात गुंड विजय रहांगडाले एमडीसह पकडला; ९ लाखांचा मुद्देमाल, १७ गुन्ह्यांचा इतिहास उघड

कुख्यात विजय रहांगडालेसह साथीदार जेरबंद; ५२ ग्रॅम एमडी, रोख रक्कम व वाहनांसह ९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Syndicate Intercepted: Nagpur NDPS Squad Arrests Notorious Gangster Vijay Rahangdale with MD.

Syndicate Intercepted: Nagpur NDPS Squad Arrests Notorious Gangster Vijay Rahangdale with MD.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : खून, दरोडा, लुटपाट आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये नाव असलेल्या कुख्यात गुंड विजय नंदलाल रहांगडाले (वय ४३, रा.संघर्षनगर) याच्यासह त्याच्या साथीदाराला अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून २ लाख २९ हजार रोख रकमेसह ५२ ग्रॅम एमडी जप्त केले.

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