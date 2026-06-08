Nagpur Crime: नागपूरमध्ये कुख्यात गुंड विजय रहांगडाले एमडीसह पकडला; ९ लाखांचा मुद्देमाल, १७ गुन्ह्यांचा इतिहास उघड

नागपूर : खून, दरोडा, लुटपाट आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये नाव असलेल्या कुख्यात गुंड विजय नंदलाल रहांगडाले (वय ४३, रा.संघर्षनगर) याच्यासह त्याच्या साथीदाराला अमली पदार्थविरोधी पथकाने अटक केली. त्यांच्याकडून २ लाख २९ हजार रोख रकमेसह ५२ ग्रॅम एमडी जप्त केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, वाठोडा रिंगरोड परिसरातील संघर्ष नगर पोलिस निरीक्षक गजानन गुल्हाणे यांच्या नेतृत्वातील अंमली पदार्थ विरोधी पथक सोमवारी (ता.८) सकाळी आठ ते दहा वाजताच्या सुमारास गस्त घालत होते. यावेळी त्यांना दोघे जण मोपेडजवळ संशयास्पद हालचाली करताना आढळून आले. पथकाने त्यांना हटकले असता,ते पळून जाऊ लागले. पथकाने पाठलाग करीत, त्यांना ताब्यात घेतले. अंगझडतीदरम्यान त्यांच्याकडे ५२ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) पावडर आढळून आले. पथकाने त्यांच्याकडून तीन मोबाइल फोन, एक मोपेड आणि २ लाख २९ हजार रुपयांची रोख रक्कम असा एकूण ९ लाख ४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तपासादरम्यान विजय रहांगडाले याने एका फरार आरोपीकडून एमडी खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले. तर शहबाज शहा हा एमडी घेण्यासाठी त्याच्याकडे आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी भांडेवाडी पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..रहांगडालेवर १७ गुन्हेअटक करण्यात आलेला विजय रहांगडाले हा शहरातील कुख्यात गुंड म्हणून ओळखला जातो. त्याच्याविरुद्ध खून, दरोडा, जबरी चोरी, लुटपाट, घरफोडी तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीसह एकूण १७ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वीही तो अनेक वेळा पोलिसांच्या रडारवर आला होता. पोलिस आता रहांगडालेला एमडी पुरवणाऱ्या फरार आरोपीचा शोध घेत असून या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.