नागपूर

Nagpur News : बागेत गांजा पिले... अन् तिथेच लावली झाडे? भाजप नेत्याच्या दाव्याने नागपुरात खळबळ

BJP Leader Alleges Cannabis Plants Found in Nagpur Municipal Garden : नागपूरच्या गजानन उद्यानात गांजाची झाडे आढळल्याचा भाजप नेते मुन्ना यादव यांचा दावा असून, व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर महापालिका आणि पोलिस प्रशासनात खळबळ उडाली.
Nagpur News: BJP Leader Claims Cannabis Plants Found in Municipal Garden

Nagpur News: BJP Leader Claims Cannabis Plants Found in Municipal Garden

esakal

Sandip Kapde
Updated on

नागपूरच्या अजनी परिसरातील गजानन उद्यानात गांजाची झाडे लावण्यात आल्याचा गंभीर दावा समोर आला असून, या प्रकरणामुळे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते आणि माजी नगरसेवक मुन्ना यादव यांनी उद्यानातील गांजाच्या झाडांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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