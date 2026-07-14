Nagpur News : बागेत गांजा पिले... अन् तिथेच लावली झाडे? भाजप नेत्याच्या दाव्याने नागपुरात खळबळ

नागपूरच्या अजनी परिसरातील गजानन उद्यानात गांजाची झाडे लावण्यात आल्याचा गंभीर दावा समोर आला असून, या प्रकरणामुळे महापालिका आणि पोलिस प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. भाजप नेते आणि माजी नगरसेवक मुन्ना यादव यांनी उद्यानातील गांजाच्या झाडांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..तक्रारीनंतर उघड झाला प्रकारगजानन उद्यानात 16 ते 19 वयोगटातील काही मुले आणि तरुण गांजाचे सेवन करून धुमाकूळ घालत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी पोलिसांकडे केल्या होत्या. मात्र, तपासादरम्यान संबंधित व्यक्ती आढळून आल्या नसल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर या प्रकरणाची अधिक चौकशी करत असताना उद्यानातच गांजाची झाडे असल्याचा दावा करण्यात आला. यासंदर्भातील व्हिडिओ मुन्ना यादव यांनी तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित केला..महापालिकेच्या देखरेखीवर प्रश्नमुन्ना यादव यांनी गजानन उद्यानात गांजाचे रोपटे प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते, परिसरातील गांजाचे व्यसन करणाऱ्या काही तरुणांनी जाणूनबुजून ही झाडे लावली असावीत. याबाबत धंतोली पोलिसांना माहिती देण्यात आली होती, मात्र संबंधित तरुणांचा अद्याप शोध लागलेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.यादव यांनी महापालिकेवरही निष्काळजीपणाचा आरोप केला. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये नियमित देखरेख होत नसल्यामुळे अशा बेकायदेशीर प्रकारांना वाव मिळत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मुलांच्या खेळासाठी आणि नागरिकांच्या फेरफटक्यासाठी असलेल्या उद्यानात गांजाचे रोपटे आढळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Nagpur: विक्रेत्याच्या चुकीची शिक्षा आता खरेदीदाराला नाही; जीएसटीच्या नियमांमध्ये होणार बदल.संशयास्पद हालचालींचाही आरोपगजानन उद्यान परिसरात पहाटेच्या सुमारास तसेच रात्री संशयास्पद हालचाली होत असल्याचाही आरोप मुन्ना यादव यांनी केला. पहाटे चारच्या सुमारास काही युवक-युवती उद्यानात येत असल्याचा तसेच रात्रीही काही गैरप्रकार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकारांकडे पोलिस आणि महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला..सखोल चौकशीची मागणीया संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करून गांजाची झाडे नेमकी कोणी लावली, ती उद्यानात कशी पोहोचली आणि इतके दिवस हा प्रकार प्रशासनाच्या निदर्शनास का आला नाही, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुन्ना यादव यांनी केली आहे. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करून सार्वजनिक उद्यानांमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि देखरेख अधिक प्रभावी करण्याची मागणीही त्यांनी केली..Nagpur: तीन हॉटेलचे परवाने रद्द; याराना, द हट आणि इंडियन तंदूरवर FDAची कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.