नागपूर : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान महावितरणच्या भूमिगत वीज वाहिनीचे नुकसान झाले. यामुळे २२ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा काही काळासाठी विस्कळीत झाला. वाढत्या तापमानामुळे नागरिक आधीच हैराण असताना अचानक वीज खंडित झाल्याने मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. .शहरातील अशोक चौक परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून खोदकाम सुरू आहे. दरम्यान सोमवारी दुपारी ४.१५ वाजताच्या सुमारास महापारेषणच्या १३२ केव्ही बेसा अतिरिक्त उच्चदाब केंद्रातून निघणाऱ्या महावितरणच्या ३३ केव्ही आनंदम-उमरेड रोड फिडरच्या भूमिगत केबलचे नुकसान झाले. यामुळे महावितरणच्या ३३/११ केव्ही आनंदम आणि ३३/११ केव्ही उमरेड रोड उपकेंद्रांचा वीज पुरवठा २० मिनिटांसाठी खंडित झाला..वीज वाहिनीचे नुकसान झाल्याने २२ हजार ग्राहकांना त्याचा फटका बसला. यात आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर, रेशीमबाग, सिरसपेठ, आवारी चौक, गणेशनगर, ओमनगर, आनंदनगर, नेहरूनगर, उमरेड रोड, तुळशीबाग तसेच गोदरेज आनंदम संकुल परिसरातील ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता..शहराचे तापमाण आधीच वाढले असताना वीज नसल्याने नागरिकांना उकाड्याचा प्रचंड मन:स्ताप झाला. या घटनेची तातडीने दखल घेऊन दुरुस्ती करीत वीस मिनिटात वीज पुरवठा सुरळीत केल्याची माहिती महावितरणने दिली.