Nagpur News: मचाण अनुभवासाठी दर्दी निसर्गप्रेमींची गर्दी; ‘निसर्ग अनुभव’ बुकिंग काही मिनिटांतच हाऊसफुल्ल

नागपूर: निसर्गाच्या सान्निध्यात बुद्ध पौर्णिमेच्या प्रकाशात वन्यप्राण्यांचे दर्शन घेण्याची निसर्गप्रेमींना किती ओढ आहे याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. वन्यजीव विभागाच्या 'निसर्ग अनुभव' उपक्रमासाठी पेंच, ताडोबा-अंधारी, बोर, नवेगाव- नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प आणि उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यामधील मचाण बुकिंगसाठी निसर्गप्रेमींची अक्षरशः झुंबड उडाली..येत्या एक मे रोजी दुपारी चार वाजल्यापासून ते दोन मे रोजी सकाळी सातपर्यंत चालणाऱ्या या रोमांचक अनुभवासाठी काही मिनिटांत सर्व जागा आरक्षित झाल्या आहेत.ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्रातील ५७ मचाणांचे बुकिंग केवळ चार मिनिटांत पूर्ण झाले. पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र आणि उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्यात एकूण ७६ मचाण असून, त्यासाठी ७०० पेक्षा अधिक निसर्गप्रेमींनी नोंदणी केली आहे..तसेच बोर व्याघ्र प्रकल्पातील ४४ मचाणांसाठी ८२, नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील ७५ मचाणांसाठी २७० जणांनी ऑनलाइन पद्धतीने रस दाखविला.या उपक्रमाद्वारे निसर्गप्रेमींना थेट पाणवठ्यावर बसून रात्रभर वन्यप्राण्यांचे निरीक्षण करण्याची संधी मिळणार आहे..निसर्ग अनुभव घेण्यास इच्छुक व्यक्तीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त आणि ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे की नाही, याची वनविभागाकडून पडताळणी करण्यात येत आहे. पात्र निसर्गप्रेमींना त्यांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवून रक्कम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे...."ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात ५७ मचाणांवर निसर्ग अनुभव कार्यक्रम होत आहे. त्यासाठीचे ऑनलाइन बुकिंग चार मिनिटांत हाउसफुल्ल झाले. यंदा यासाठी साडे तीन हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे."- डॉ. प्रभुनाथ शुक्ल,क्षेत्रसंचालक, ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प.