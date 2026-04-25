Nagpur News: कडक उन्हातही थांबत नाहीत व्यवहार; नोटरी, टंकलेखक, मुद्रांक विक्रेते यांची भीषण उकाड्यातही सेवा

नागपूर: कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवहारामध्ये करार हे अत्यंत महत्त्वाचे, किंबहुना सर्वात केंद्रस्थानी असलेली बाब मानली जाते. खरेदी-विक्री, भाडेकरार, हस्तांतरण अशा सर्व व्यवहारांना कायदेशीर वैधता मिळवून देण्याचे काम कराराद्वारेच केले जाते. त्यामुळे, या प्रक्रियेत सहभागी असलेले नोटरी, टंकलेखक आणि मुद्रांक विक्रेते हे व्यवहार सुलभपणे पूर्ण होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. .मात्र, नागपूर शहरात सध्या वाढलेल्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांना कडक उन्हाचा सामना करत आपले काम सुरू ठेवावे लागत आहे.एप्रिल महिन्यातच तापमान ४४ अंशांच्या पुढे जात असताना, न्यायालय परिसर आणि नोंदणी कार्यालयाबाहेर बसून काम करणाऱ्या या लोकांची परिस्थिती अत्यंत कठीण झाली आहे..जिल्हा न्यायालय परिसर, उपनिबंधक कार्यालये, तहसील कार्यालय आणि इतर सरकारी कार्यालयांच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर टंकलेखक, नोटरी आणि मुद्रांक विक्रेते बसलेले दिसतात. बहुतेकांकडे छायेसाठी केवळ तात्पुरते शेड, छत्री किंवा झाडांचा आडोसा एवढीच व्यवस्था आहे..उष्णतेमुळे कागदपत्रे हाताळताना अडचणी निर्माण होतात, संगणक किंवा टंकलेखन यंत्रांवर काम करताना घामामुळे कामाचा वेग मंदावतो. उन्हाच्या झळांमुळे कामासह कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. डोकेदुखी, थकवा, उष्माघाताची लक्षणे, निर्जलीकरण अशा समस्या वारंवार जाणवत असल्याचे काही टंकलेखकांनी सांगितले.."शपथपत्र नोटरी पद्धतीने नोंदवून घेण्यासाठी आणि दस्तऐवज लिहून घेण्यासाठी वकिलांसह सामान्य जनतेला या समुदायाची खूप मदत मिळत असते. जिल्हा वकील संघटनेतर्फे १०० ते १५० मुद्रांक विक्रेते आणि टंकलेखकांना मदत करण्यात आली आहे. ॲड. नितीन देशमुख यांच्या पुढाकाराने जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरामध्ये या लोकांसाठी पाणपोई आणि प्रथमोपचार पेटीची व्यवस्था करण्यात आली आहे."- ॲड. कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघटना, नागपूर.