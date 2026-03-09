Nagpur News: युद्धाचा बहाणा, शेतकऱ्यांची लूट; संत्रा दर ६० हजारातून ४० हजारावर, खरी कहाणी काही वेगळी

नागपूर: आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचे कारण देत व्यापाऱ्यांनी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. निर्यातीला फटका बसल्याचा कांगावा करत व्यापाऱ्यांनी संत्र्याचे दर पाडले आहेत.६० हजार रुपये टन असलेला दर आता थेट ४० ते ४२ हजारांवर आणला आहे..यंदा संत्र्याची निर्यात अद्याप सुरूच झालेली नसल्याने युद्धाचा आणि संत्रा दराचा कोणताही संबंध नसल्याचा गौप्यस्फोट तज्ज्ञांनी केला आहे. व्यापाऱ्यांच्या या ‘फिल्डिंग’मुळे संत्रा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे.सध्या दिल्ली आणि लखनऊ सारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये संत्र्याला प्रति टन ५५ ते ६० हजार रुपयांचा भाव मिळत आहे. .Premium|Jane street Fraud: ‘जेन स्ट्रीट’ला दणका आणि गुंतवणूकदारांना धडा!.असे असतानाही स्थानिक स्तरावर व्यापारी युद्धाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. आखाती युद्धाचा खरा फटका द्राक्षे आणि डाळिंबाच्या निर्यातीला बसला आहे. त्यांची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परंतु, संत्र्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी असतानाही व्यापारी आपली ‘पोळी भाजून’ घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे..संत्रा क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या हंगामातील संत्र्याची विदेशवारी अजून सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे युद्धाचा बाऊ करून दर पाडणे हा निव्वळ दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. व्यापाऱ्यांच्या या जाळ्यात अडकून शेतकऱ्यांनी आपला माल कमी दरात विकू नये, असे आवाहन करण्यात येत आहे. ज्या बागांमध्ये संत्री गळतीची समस्या नाही, अशा शेतकऱ्यांनी सध्या थोडा धीर धरल्यास पुन्हा चांगले दर मिळण्याची शक्यता आहे..पंढरपूर तालुक्यातील पाच हजार एकरावरील निर्यात द्राक्षाची खरेदी थांबली; शेतकर्यांना शेकडो कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका.संत्र्याची निर्यात अद्याप सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे युद्धाचा फटका बसण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही व्यापारी युद्धाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून कमी दरात संत्रा खरेदी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता थोडी प्रतीक्षा करावी. बाजारात सध्या ५५ ते ६० हजार रुपये टन दर सुरू आहेत. मात्र, ज्यांच्या बागेत संत्री गळती होत असेल, त्यांनीच सध्याच्या दरात विक्रीचा विचार करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.