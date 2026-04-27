नागपूर

Nagpur News: भाऊ, शहरात पाण्याचाही धर्म उरला नाही; तहानलेल्यांसाठी सोयींचा अभाव ; पाणपोई संस्कृतीच धोक्यात

Nagpur Loses Its Traditional Paanpoi Culture: पूर्वी धर्म मानल्या जाणाऱ्या पाणपोईच्या माध्यमातून नागपूरमध्ये तहाणलेल्यांना मोफत पाणी दिले जात असे. आज शहरात पाणपोईंचा अभाव, तहानलेल्यांसाठी सुविधा नसल्याचे चित्र.
Nagpur News

Nagpur News

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: तहाणलेल्यांना पाणी पाजणे हा पूर्वी धर्म समजला जात होता. उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात वाटसरूंना मोफत पिण्याच्या पाण्याची सोय ‘पाणपोई’द्वारे केली जात होती. मात्र, आता त्याचाही व्यवसाय झाला आहे. लोकांना धर्माचा विसर पडल्याची खंत तहानेने व्याकूळ झालेले वाटसरू ६५ वर्षीय मोतीराम बडगे यांनी व्यक्त केली.

