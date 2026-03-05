नागपूर

Nagpur Bomb Threat: पासपोर्ट, न्यायालय बॉम्बने उडवून देऊ; प्रशासनाला आला धमकीचा ई-मेल, बीडीडीएसकडून तपासणी

Nagpur News: मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पासपोर्ट कार्यालयासह जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आली. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पासपोर्ट कार्यालयासह जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आली. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. बॉम्ब शोध व नाशक पथकाने शोध मोहीम राबवित परिसराची पाहणी केल्यावर ती अफवाच ठरली.

