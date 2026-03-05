Nagpur Bomb Threat: पासपोर्ट, न्यायालय बॉम्बने उडवून देऊ; प्रशासनाला आला धमकीचा ई-मेल, बीडीडीएसकडून तपासणी

नागपूर : मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या पासपोर्ट कार्यालयासह जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आली. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. बॉम्ब शोध व नाशक पथकाने शोध मोहीम राबवित परिसराची पाहणी केल्यावर ती अफवाच ठरली..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास मानकापुरातील पासपोर्ट कार्यालय आणि जिल्हा न्यायालयाच्या प्रशासनाच्या ई-मेलवर एका व्यक्तीकडून ‘कनिमोझी #द विद्या@.com’ या ई-मेलवरून धमकीचा मेल आला. त्यात दोन्ही कार्यालयात दुपारी काही विशिष्ट वेळेत बॉम्बस्फोट घडविण्यात येईल असे म्हटले होते..माेठी बातमी! 'अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय बॉम्बने उडविण्याची धमकी'; फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेकडून मेल...ही माहिती प्रशासनाने पोलिसांना देताच, त्यांनी बॉम्ब शोध व नाशक पथकाला पाचारण केले. अचानक बॉम्ब शोध व नाशक पथक ताफ्यासह दाखल झाल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. पथकाने जिल्हा न्यायालयातील सर्व मजले आणि त्यातील खोल्यांची तपासणी केली. दोन्ही कार्यालयात दोन पथकांनी तब्बल तीन तास पाहणी केली..याशिवाय मानकापुरातील पासपोर्ट कार्यालयातही पथकाने दोन तास तपास करून संपूर्ण इमारतीत शोध घेतला. त्यातही पथकाला काहीच आढळले नाही. ही केवळ अफवा पसरविल्याचे समोर आले. त्यामुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला. घटनेची सूचना पथकाने संबंधित ठाण्यात दिल्याची माहिती आहे..Pune Passport Office Bomb Threat : पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलमध्ये 'RDX'चा उल्लेख; पोलिसांचा तपास सुरू .एकाच व्यक्तीकडून देशभरात ई-मेलमिळालेल्या माहितीनुसार, पासपोर्ट कार्यालयासह जिल्हा न्यायालय प्रशासनाला आलेला धमकीचा मेल हा एकाच व्यक्तीकडून आल्याची माहिती आहे. त्याने असेच मेल देशातील इतर शासकीय कार्यालयालाही पाठविल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी एकदा नागपुरातील एका तरुणाने अशाचप्रकारे देशातील सर्वच शासकीय कार्यालयात धमकीचे ई-मेल पाठविले होते. नागपूर पोलिसांनी त्याला दिल्लीतून अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.