Nagpur Crime: पुतण्याकडून काकाची हत्या; पाटणसावंगी येथील घटना; आरोपीला अटक

नागपूर : मद्यधुंद पुतण्याने फावड्याने हल्ला करून काकाची हत्या केली. रविवारी रात्री उशिरा पाटणसावंगी परिसरात ही थरारक घटना घडली. .केसरी गजू कावरे (वय ५०) असे मृताचे तर सूर्यकांत नागेश्वर (वय २१, रा. किल्लापुरा, पाटणसावंगी) असे आरोपीचे नाव आहे. नात्यात ते काका पुतणे लागत होते. केसरी यांच्या मालकीची पाटणसावंगी येथे आरामशीन आहे..Nashik Crime News : तरुणीशी प्रेमसंबंध, काका-पुतण्यानं प्रियकराला संपवलं; चॉपर अन् लाकडी दांडक्यानं मारहाण.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये कोणत्यातरी कारणावरून वाद झाला. आरोपी सूर्यकांत याने दारूच्या नशेत फावड्याने हल्ला केला. यात गंभीर दुखापत झाल्याने केसरी यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच सावनेर पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले..Chikhli Crime : काकानेच पुतण्याची कुऱ्हाडीने वार करून केली निघृण हत्या.उपविभागीय पोलिस अधिकारी सागर खर्डे यांनीही घटनास्थळाची पाहणी केली. पोलिसांनी आरोपी सूर्यकांतला अटक केली. मृतहेह शवविच्छेदनासाठी पाठवून दिला. पोलिस तपास सुरू आहे.