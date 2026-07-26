Chandrashekhar Bawankule: शेतीसाठी पेंच प्रकल्पाचे पाणी सोडा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

नागपूर: खरीप हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज लक्षात घेता पेंच प्रकल्पातील पाणी तातडीने शेतकऱ्यांसाठी सोडण्याचे निर्देश महसूलमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. जलसंपदा विभागाने सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विकास महामंडळे, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदांना ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत..Nagpur News: संघ मुख्यालयबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; युजरविरोधात कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल.जलाशयातील पाणीसाठा, पर्जन्यमान आणि भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीचा नियमित आढावा घेऊन पाणी वितरणाचे नियोजन वेळोवेळी पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी सोडाशेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाण्याअभावी कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी सोडण्याच्या सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. पाण्याचे वितरण करताना शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचेल, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच सिंचन विभाग, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पाणी वापर संस्थांनी शेतकरी प्रतिनिधींशी समन्वय साधून पाणी वितरणाचे नियोजन करावे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..Nagpur News: संघ मुख्यालयबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; युजरविरोधात कोतवाली ठाण्यात गुन्हा दाखल."शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. खरीप हंगामात पिकांना वेळेवर पाणी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पेंच प्रकल्पातील पाणी नियोजनबद्ध पद्धतीने तातडीने सोडून प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत सिंचनाचा लाभ पोहोचेल, यासाठी प्रशासनाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी." - चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.