Cat Treatment Dispute : मांजरीच्या औषधावरून नागपुरात राडा! क्लिनिकमध्ये घुसून कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण; डॉक्टरलाही दिली जीवे मारण्याची धमकी, नक्की काय घडलं?

नागपूर : उपचारावरून वाद निर्माण झाल्याने मांजर पाळणाऱ्याने खासगी पेट क्लिनिकमधील सहाय्यकाला मारहाण करीत जखमी (Nagpur Pet Clinic Assault) केले. सोबतच डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. .शुभम विनोद दांडगे (वय २२, रा. अग्ने ले-आऊट, प्रतापनगर) असे जखमीचे तर प्रणय जयस्वाल (वय २५, रा. पडोळे चौक) असे आरोपीचे नाव आहे. डॉ. तेजस वानखेडे (रा. दाभा) यांचे विद्याविहार मार्गावर 'प्रिसाईझ पेट क्लिनिक ॲण्ड असेसरिज' नावाने पेट क्लिनिक आहे. त्यांच्याकडे शुभम सहाय्यक म्हणून काम करतो..क्लिनिकमध्ये नियमित येणारा प्रणय जयस्वाल १७ फेब्रुवारीला पर्शियन मांजरीच्या उपचारासाठी आला. डॉ. वानखेडे यांनी औषध दिले. दुसऱ्या दिवशी प्रणयने मांजर औषध पीत नसल्याचे सांगितले. मांजरीला तुम्हीच औषध द्या, असा आग्रह धरला..शुभमने मांजर ओळखीची नसल्याने तोंडात हात घालून औषध देणे शक्य नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे प्रणय चिडला. त्याने शुभमला अश्लील शिवीगाळ करीत मारहाण केली. सोबतच डॉक्टरांनाही जीवे मारण्याची धमकी दिली. क्लिनिकमधील कर्मचाऱ्यांनी मध्यस्थी करीत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.