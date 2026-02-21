नागपूर

Cat Treatment Dispute : मांजरीच्या औषधावरून नागपुरात राडा! क्लिनिकमध्ये घुसून कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण; डॉक्टरलाही दिली जीवे मारण्याची धमकी, नक्की काय घडलं?

Pet Owner Assaults Assistant Over Cat Treatment Dispute : नागपूरच्या प्रतापनगर परिसरातील खासगी पेट क्लिनिकमध्ये पर्शियन मांजरीच्या उपचारावरून वाद झाला. संतप्त मालकाने सहाय्यकाला मारहाण करून डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकी दिली.
Nagpur pet clinic assault

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : उपचारावरून वाद निर्माण झाल्याने मांजर पाळणाऱ्याने खासगी पेट क्लिनिकमधील सहाय्यकाला मारहाण करीत जखमी (Nagpur Pet Clinic Assault) केले. सोबतच डॉक्टरला जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी प्रतापनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Nagpur
nagpur crime
doctor
police case
Cat

